​VÍDEO «Espanya encara no ha superat la fractura de la Guerra Civil», a la televisió francesa

📺”La #Catalogne, le coup de semonce de la justice européenne” @lafautealeurope sur #franceinfo présenté par @YANoghes avec @KarimaDelli, députée 🇪🇺 et les journalistes @quatremer et @klandaburu

Suivez le fil pour voir l’émission sur CAT et l’UE👇



1/4 Les coulisses de Bruxelles pic.twitter.com/cBIhVXNZo3 — Catalan Gov. France (@Catalonia_FR) January 15, 2020

3/4 Débat “Le silence de Bruxelles est une honte” @Klandaburu pic.twitter.com/NEKAyY0eHW — Catalan Gov. France (@Catalonia_FR) January 15, 2020

4/4 “L’Espagne fait partie de l’Europe, elle doit respecter l’ensemble des règles” @KarimaDelli pic.twitter.com/DUYj5nz7mr — Catalan Gov. France (@Catalonia_FR) January 15, 2020

Catalunya ha estat el centre del debat de la televisió France Info en el programa dedicat a les institucions europees i que s’emet des de Brussel·les amb convidats de prestigi. La conversa ha girat sobre la situació de Junqueras, Comín i Puigdemont, una situació que els tertulians veuen amb estupefacció. El vídeo ha estat retuitejat per la Delegació del Govern Català a França.Els participants al debat consideren que el problema no és Catalunya sinó Espanya, un estat que “encara no ha superat la fractura de la Guerra Civil”. I la justícia d’un estat que no dubten en qualificar de “profund franquista”.“Espanya forma part d’Europa i ha de respectar les regles”, diu una tertuliana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor