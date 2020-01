La teva mascota ja pot tenir Spotify

El 80% d'amos de mascota creu que el seu animal gaudeix de la música i un percentatge gens menyspreable està convençut que al seu gos o al seu gat li agrada el mateix estil que a ell. Més enllà d'això, el 70% dels propietaris pensen a diari en el benestar emocional de les seves mascotes. Aquestes són algunes de les dades -d'origen inexacte- que han motivat Spotify a crear(Spotify per a mascotes).La nova funció de la popular aplicació de reproducció en línia està pensada perquè amo i animal puguin escoltar música junts. Aquesta nova funció inclou llistes de reproducció personalitzades per als gossos, gats, iguanes, hàmsters i ocells amb qui compartim vida.Com activar-ho? El primer que et demana Spotify és que indiquis quina mascota tens. Per què? Doncs perquè la selecció musical serà substancialment diferent en funció del tipus d'animal. L'aplicació permet triar entre els cinc ja esmentats. Després caldrà seleccionar quina característica li encaixa més: tímid, amigable, tranquil...Tots aquests elements aniran definint els estils i les cançons que conformaran la llista. També caldrà registrar el seu nom i una imatge de perfil. Spotify li crearà així automàticament un compte i el vincularà amb el de l'amo. A partir d'aquí, la mateixa aplicació -gràcies a un sistema d'algoritmes- farà recomanacions a banda i banda analitzant quins gustos musicals coincideixen i són afins."Si bé la música per a mascotes no és una ciència exacta, hem consultat amb experts de la indústria per a obtenir la millor aproximació d'allò que podria funcionar millor per als nostres animals", explica Spotify.

