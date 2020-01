Més imatges de l'AP-7 a l'altura de l'àrea de servei del Penedès on crema un camió al sentit Barcelona. pic.twitter.com/FAUwpAV9iw — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) January 16, 2020

Atenció: 📢📢📢

Camió cremant a l'AP-7 a l'altura de l'àrea de servei del Penedés, molt de compte. pic.twitter.com/irEQlJBvhr — Rai López Calvet 🎗️ (@RaiLopezCalvet) January 16, 2020

Protecció Civil ha decretat l'alerta per l'incendi d'un camió a l'AP-7 que transportava matèries perilloses. Els fets han tingut lloc a l'altura de l'Arboç, al quilòmetre 207,5, pocs minuts abans de tres quarts de deu del matí.La Generalitat recomana el confinament de la població de Banyeres en cas que hi arribi el fum, atès que és tòxic. El camió accidentat transportava deu dipòsits de formaldehid, un gas derivat del metà.Dotacions dels Bombers, dels Mossos d'Esquadra i la policia local treballen en el lloc de l'incident per apagar el foc. L'AP-7 està tallada en sentit nord en aquest punt.

