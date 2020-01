El Parlament Europeu inicia els tràmits del suplicatori contra Puigdemont i Comín

El Parlament Europeu ha anunciat oficialment al ple l'arribada del suplicatori de les autoritats espanyoles contra els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín. Així ho ha comunicat la vicepresidenta de la cambra, la polonesa Ewa Kopacz, en l'obertura de la sessió d'aquest dijous al matí.D'acord amb el reglament, la mesa del Parlament Europeu ha remès el cas al comitè d'Afers Jurídics, que haurà d'analitzar ara la petició del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i fer la proposta sobre l'aixecament o no de la immunitat dels dos eurodiputats de Junts per tal que la justícia belga pugui continuar tramitant l'euroordre.El suplicatori és, bàsicament, una petició d'autorització feta des dels tribunals espanyols per processar els dos líders independentistes. Es tracta d'un procediment llarg, que es vota a la cambra i que pot durar mesos (fins a sis), i que segons fonts jurídiques de JxCat seria un "judici al judici del Suprem", perquè permetria aportar proves, aclariments i informacions rellevants sobre la seva situació perquè els eurodiputats que han de decidir finalment puguin formar-se una opinió al respecte.Aquest primer pas de la institució presidida pel socialista italià David Sassoli, per tant, era previsible. Forma part del seu mecanisme intern. No obstant això, el Parlament s'està movent ràpid. La dreta espanyola, molt combativa amb Puigdemont i Comín des del seu debut a Estrasburg, ja va anunciar que pressionaria perquè el cas avancés amb celeritat.

