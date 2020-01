Lula da Silva es declara fan de «Merlí» i recomana veure-la

Terminei de assistir Merlí na @NetflixBrasil e gostei muito. Recomendei até pra Marilena Chauí assistir. Não vou contar o final, mas achei triste. — Lula (@LulaOficial) January 15, 2020

L'expresident del Brasil Luiz Inácio Lula de Silva s'ha declarat obertament fan de Merlí. En una publicació a Twitter que acumula més d'una desena de milers de reaccions, explica que ja ha acabat de veure-la a Netflix i que li ha agradat "molt".El predecessor de Dilma Rousseff confessa que, malgrat que no donarà més detalls per evitar fer spoilers, el final de la popular sèrie catalana -que al desembre va estrenar la segona part, amb en Pol i en Bruno com a universitari, a Movistar- li ha semblat "trist".

