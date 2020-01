El Clàssic del Bernabéu ja té data i hora

El Clàssic entre el Barça i el Reial Madrid de la segona volta de la lliga es disputarà el diumenge 1 de març a les 21h. Així ho ha confirmat Javier Tebas en un acte a Londres. Els blaugrana visitaran el Santiago Bernabéu la mateixa setmana que disputaran l'anada dels vuitens de final de la Champions League contra el Nàpols, el dimarts a Itàlia.Els blancs també hauran jugat pocs dies abans contra el Manchester City de Guardiola. De fet, els de Zidane, que juguen dimecres, arribaran al Clàssic amb un dia menys de descans.Serà el primer Madrid-Barça de Quique Setién com a entrenador. El tècnic càntabre debuta aquest diumenge, també a les nou del vespre, contra el Granada al Camp Nou. L'últim Clàssic, marcat per l'expectativa que havia generat l'acció de Tsunami Democràtic, va acabar amb un insípid empat a zero.

