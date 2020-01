Clam a Tarragona per exigir més seguretat i millor comunicació en incidents químics

Més de 3.000 persones s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Tarragona per exigir més seguretat a la indústria química i una millor comunicació d' incidents com el de dimarts al polígon petroquímic sud . Convocats per la Plataforma Cel Net i el moviment Xarxa Sud, els manifestants s'han aplegat a la plaça de la Font i s'han desplaçat fins al davant de la seu de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).Equipats amb mascaretes i pancartes, els concentrats han reclamat "menys impunitat i més seguretat" després de l'incident a IQOXE, que ja suma tres víctimes mortals i set ferits . La revisió dels protocols d'activació de les sirenes del PLASEQTA i l'exigència d'estudis epidemiològics i de la qualitat de l'aire també han centrat les reivindicacions.Una pancarta amb el lema "La impunitat s'ha acabat" ha presidit els actes reivindicatius organitzats per la Plataforma Cel Net i diverses entitats del territori. La plaça de la Font de Tarragona s'han omplert de ciutadans que deien sentir-se indignats i indefensos davant el darrer accident a la química. També s'hi ha fet un minut de silenci en conèixer-se la notícia de la tercera víctima mortal de l'explosió.Durant l'acte s'han pogut sentir testimonis com el del catedràtic de Toxicologia de la URV, Josep Lluís Domingo, que ha apuntat que si no es fan estudis epidemiològics al Camp de Tarragona per la presència de la indústria petroquímica és perquè es té "por del resultat".Igualment, en un diàleg conduït per l'actor Oriol Grau, un bomber ha relatat que l'explosió podria haver tingut encara pitjors conseqüències si la metralla hagués arribat més llocs. A més, ha alertat que els efectius no disposen de tot el material necessari perquè, entre d'altres, hi ha màscares caducades que no es reposen. "Portem molts anys en risc i en perill", ha denunciat.Una portaveu de la Plataforma Cel Net ha estat l'encarregada de llegir un manifest on ha denunciat que el complex tarragoní ha esdevingut "un còctel químic convertit en polvorí", situat molt a prop de zones habitades i amb episodis constants de sorolls, incidents i males olors.A més, l'entitat ha denunciat que és "incomprensible" que no sonessin les sirenes de risc químic i que això evidencia "la descoordinació entre els serveis d'emergències" i que "els protocols van tornar a fallar". Per aquest motiu, la plataforma ha exigit a la Generalitat que s'impliqui en la protecció de la ciutadania, que impulsi una nova legislació sobre la indústria contaminant i que millori els mecanismes de comunicació perquè siguin més efectius.Un dels portaveus de l'entitat, Josep Maria Torres, ha dit que estan preocupats pel "desastre total" a l'hora de comunicar la incidència. "No pots fer simulacres que ningú no es creu i després esperar que la gent entengui què ha de fer en aquell moment. Tenim el complex més gran petroquímic del sud d'Europa i sí o sí que s'ha de treballar i fer entendre a la ciutadania què ha de fer en cas d'un risc així, des de la claredat i la transparència".A més, el portaveu ha denunciat que la química "porta molts d'anys d'ocultisme" perquè, segons ha dit, "no sabem amb quins materials treballen, què emeten, quina és la qualitat de l'aire i quines incidències suposen per al medi ambient". "Malauradament ha hagut de succeir el més terrible, que són directament tres morts en un dia", ha lamentat.Durant la manifestació, que ha transcorregut sense incidents, s'han sentit lemes com ara "menys impunitat i més seguretat", "prou complicitat de la Generalitat", "volem saber què respirem" i "més informació per a la població".Prèviament a aquesta manifestació, unes 200 persones -entre les quals nombrosos treballadors de la indústria química- s'han concentrat a tocar de la seu de l'AEQT per posar el focus en què cal fer per evitar més accidents com aquests i no centrar-se tant en com s'hi ha de reaccionar. Jose Antonio Sánchez, secretari general de la federació intercomarcal de la CGT de Tarragona, ha subratllat que la patronal és "la responsable de les condicions de treball que es donen a les plantes" perquè anteposa, ha dit, els beneficis a la seguretat.Sánchez ha denunciat que el sector pateix reduccions de plantilla i contractacions temporals, les quals es tradueixen en falta de formació i desconeixement de riscos per part del personal. "Hi ha una falta de recursos davant d'una emergència i pressa per fer els treballs, i tot això fa una suma que ens porta a no poder treballar en condicions segures que ens apropen a la possibilitat de patir un accident", ha afegit.Per la seva banda, José Estrada, secretari d'acció sindical de co.bas Tarragona ha reivindicat el sindicalisme i ha fet una crida a reactivar la lluita. Estrada també ha disparat contra el propietari d'IQOXE, Ricardo Leal, a qui ha acusat d'haver retallat un 20% la plantilla de la companyia per poder guanyar "més diners" i convertir-se en un dels empresaris més rics de l'Estat.

