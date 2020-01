​Massive Attack, Lana del Rey, The Strokes i Tyler, The Creator, caps de cartell del Primavera Sound 2020

Massive Attack, Lana del Rey, The National, The Strokes i Tyler, The Creator són alguns dels plats més contundents del cartell del Primavera Sound 2020 , que s'ha anunciat per sorpresa aquesta nit. Un total de 211 artistes de 35 nacionalitats celebraran la vintena edició d'un dels festivals de més renom del panorama musical, entre els quals altres figures destacades com Pavement, Beck, Iggy Pop, C. Tangana o Bad Gyal.Més de 200 artistes dona per a noms de totes les tendències, com The Jesus and May Chain o Maria del Mar Bonet. Un Primavera Sound que s'allargarà fins a diumenge amb un seguit d'actuacions a la platja i que mira al passat i al futur, combinant representants de tots els cartells.El festival ha presentat aquest dimecres a la mitjanit el cartell complet del seu vintè aniversari, que tindrà lloc de el 3 a el 7 de juny al Parc de Fòrum. El certamen constata que oferiran l'elenc d'artistes "més panoràmic, obert i inclusiu de tota la seva història" per commemorar l'efemèride, amb 211 artistes de 35 nacionalitats.Tyler, The Creator tornarà aquest 2020 al Primavera Sound gairebé una dècada després de la primera aparició al festival de 2011 amb Odd Future, un dels líders del hip hop internacional amb el nou disc Igor. El certamen, però, també obrirà les portes a Little Simz per segon any consecutiu –asseguren que a popular. Lana del Rey, que aterrarà al certamen amb Norman Fucking Rockwell! i Weyes Blood.The Strokes tornarà al recinte del Fòrum per celebrar amb el Primavera les dues dècades de l'àlbum Is This It. El festival, però, manté l'aposta per la música urbana amb Bad Bunny i Bad Gyal.El certamen, però, també suma artistes com Chromatics; el country pop de Kacey Musgraves, King Princess, Young Thug, Bill Callahan i Beck en la que serà la primera visita al festival.

