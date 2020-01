Sant Cugat dona la benvinguda a la nova edició de NacióDigital

Marta Pessarodona, Xavier Roig i Jaume Barberà Foto: Adrià Costa

La presentació de NacióSantCugat Foto: Adrià Costa

La nova edició de NacióDigital a Sant Cugat, els'ha presentat en societat aquest dimecres a les 18.30 h a la Casa de Cultura de la ciutat vallesana. L'acte de benvinguda de la nova territorial ha omplert la sala d'actes amb més d'una vuitantena persones, entre les quals s'hi trobaven diversos membres de l'arc polític municipal i nacional, així com personalitats destacades del teixit associatiu de la ciutat.La presentació del nou mitjà de comunicació local ha tingut lloc a la sala d'actes de l'edifici i ha anat a càrrec del director de negoci de, Jordi Font, el subdirector del mitjà, Ferran Casas, i la periodista al capdavant de l'edició santcugatenca, Anna Mira, i ha comptat amb la presència dels consellers santcugatencs de la Generalitat Damià Calvet i Jordi Puigneró i l'alcaldessa de la ciutat, Mireia Ingla, entre altres representants polítics i associatius.Font ha valorat el recorregut de més de 25 anys del "periodisme de proximitat" dei ha apuntat: "Ja teníem edició a Sabadell, Terrassa, Rubí i finalment ara a Sant Cugat". Casas ha agraït als assistents que han vingut per donar la benvinguda a Sant Cugat del nou diari i "fer més fàcils les primeres passes a la ciutat" a un mitjà que pretén "treballar des de l'honestedat per una societat més crítica amb els seus governants i explicar la ciutat amb tots els seus matisos".Anna Miraha explicat que, juntament amb Sergi Baixas, estan "molt engrescats en aquest nou projecte" que també intentarà posar el focus informatiu en aquells temes que "queden tapats per l'agenda política i aportar-hi llum". Després d'una mostra de la portada del diari i el seu funcionament, Mira ha destacat que espera convertiren "un mitjà de referència a Sant Cugat" i ha promès posar-hi "tota la voluntat".Durant l'acte també s'ha dut a terme un debat conduït per Mira sobre Sant Cugat, la presència constant de fake news en el si del periodisme i la comunicació i el moment que viu el país, amb la participació de la poetessa i escriptora Marta Pessarodona, l'enginyer Xavier Roig i el periodista Jaume Barberà . "és el millor digital que es fa als Països Catalans, i ho dic objectivament", ha assegurat Barberà, mentre que Roig ha reflexionat: "Les fake news ja existien, però es deien troles i, a més, ara hi ha gent disposada a escoltar-les i creure-les". Pessarrodona ha afegit: "Si tens temps i sobretot bon humor, pots estar molt ben informada".Un debat amb declaracions, en certs moments polèmiques, que ha estat atentament seguides per diversos representants del poder polític tant nacional -amb la presència dels dos consellers santcugatencs de la Generalitat el conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet i el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública Jordi Puigneró- com local. L'Ajuntament estava representat per l'alcaldessa de Sant Cugat Mireia Ingla, els tinents d'alcaldia Pere Soler, Esther Madrona i Lourdes Llorente, la líder de Junts per Sant Cugat, Carmela Fortuny, i altres membres del consistori.L'acte ha finalitzat amb un brindis amb tots els assistents, entre els quals hi havia nombrosos representants del ric teixit associatiu local, que s'han acostat a la inauguració. També s'ha fet entrega d'un exemplar de la revista Sàpiens publicat en col·laboració ambsobre la sentència de l'1-O.L' edició de NacióSantCugat se suma a les 19 edicions territorials que el mitjà ja té repartides pel territori català. Es tracta d'una edició de proximitat amb caràcter comarcal i nacional que es complementarà amb les edicions ja existents dea les capitals de la comarca, LaTorredelPalau (a Terrassa), NacióSabadell (a Sabadell), NacióGranollers (a Granollers), així com RubíTV (a Rubí).L'edició treballa la informació de proximitat, amb rigor, de manera professional i on tothom hi tingui cabuda per acostar-te l'actualitat de Sant Cugat a través de notícies, reportatges, temes de dades i transparència i entrevistes que es complementaran amb la informació més immediata. Sant Cugat gaudeix d'una vida socialment molt activa, i per això des deexplicarem els neguits i les demandes de les entitats i associacions de la ciutat que treballen per millorar el benestar dels santcugatencs. Ho explicarem a Sant Cugat i al conjunt del país gràcies a l'edició nacional del diari.El mitjà també comptarà amb articulistes que, de manera regular, donaran el seu punt de vista sobre la ciutat. Ja podeu llegir els articles de benvinguda de l'enginyer Xavier Roig , de la directora teatral Dolors Vilarasau i de Carles Mayol , de la Unió Santcugatenca. Igualment us animem a seguir-nos a les xarxes socials Twitter Facebook per seguir el batec de Sant Cugat.

