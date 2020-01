JxCat reclama a Sánchez que reconegui Puigdemont com a interlocutor en el diàleg amb l'Estat

El Palau de la Generalitat ha acollit aquest dimecres, durant dues hores, una cimera independentista per enfocar el diàleg amb l'Estat. "Hauríem d'haver començat per aquí. Afecta tots els actors més representatius", ha valorat a la sortida Elsa Artadi, que ha considerat especialment rellevant l'assistència de Toni Comín en representació del Consell per la República. "Hem avançat en el reconeixement del president Quim Torra, però necessitem seguir avançant en la interlocució amb la presó i l'exili", ha remarcat Artadi, en referència a Carles Puigdemont i també a Oriol Junqueras. La dirigent de Junts per Catalunta (JxCat) ha volgut mostrar-se "prudent" sobre la taula de negociació.Per què? "No estem en igualtat de condicions i fins ara no hem vist cap avenç", ha apuntat l'exconsellera de la Presidència, que ha recordat que el juliol del 2018 Pedro Sánchez ja va reconèixer que existia un conflicte polític, una consideració que va seguir vigent fins a la declaració de Pedralbes. "Volem ser molt prudents, caminarem totes les opcions i no ens hem aixecat de cap negociació. En certa manera estem reprenent el que es va trencar l'any passat", ha indicat Artadi, que ha demanat que la mesa no serveixi per "perdre el temps" ni per "tirar la pilota cap endavant"."El que creiem que és fonamental és que hi hagi la màxima transparència de què s'està fent", ha apuntat la regidora a Barcelona, que ha lamentat que no hi hagi "garanties" per al Govern sobre què es negociarà amb l'Estat, tenint en compte que Sánchez ho emmarca tot dins la Constitució i no hi ha un mediador assignat. "En la primera reunió s'han de posar garanties per tal que serveixi per alguna cosa", ha assenyalat Artadi, que s'ha queixat dels incompliments reiterats del govern espanyol.La mesa, ha dit, per parlar de l'autodeterminació i la fi de la repressió, que va -segons ella- més enllà de l'amnistia. "Com a JxCat avalem la taula si ha de servir per avançar en aquestes dues dimensions al mateix temps. No volem que serveixi només per anar a la reacció en termes antirepressius", ha indicat Artadi, crítica amb Sánchez. "Volem ser molt exigents. La mesa ha de servir per teixir una estratègia unitària, que sigui real i serveixi en positiu en tots els seus àmbits", ha apuntat l'exconsellera.A la sortida de la trobada, Marta Vilalta, portaveu d'ERC, ha apuntat que el compromís adoptat és que hi haurà més reunions perquè és un "exercici necessari", i perquè encara no s'ha arribat a un acord concret, el qual se seguirà treballant. Vilalta ha ressaltat que els elements de consens són l'autodeterminació i l'amnistia, i que això ha d'anar en paral·lel a la mobilització ciutadana i a la tasca de les institucions catalanes. "Això és el que volem anar a defensar en una mesa de negociació", ha indicat."Volem la independència, però és veritat que a vegades no acabem de posar-nos d'acord en el com, en els passos", ha assenyalat Vilalta, que ha celebrat la reunió com un pas per recuperar la unitat estratègica. En la cita s'ha constatat, segons la portaveu republicana, que cal abordar el conflicte "democràticament". Això implica dues vies: exercici de l'autodeterminació i amnistia. Són "elements de consens", segons la dirigent republicana, arreu del país. "Són la manera de solucionar democràticament el conflicte", ha apuntat Vilalta, que ha plantejat aquests punts dins la reunió."Aquesta visió és molt compartida", ha destacat la portaveu d'ERC, que ha demanat que la negociació amb l'Estat ha d'anar en paral·lel a la mobilització i a la tasca de les institucions catalanes. "A mesura que ens fem més forts en tots els nivell, serem més forts com a moviment", ha destacat la dirigent republicana. S'ha pres el compromís de seguir parlant perquè "l'exercici ha estat positiu".El primer en comparèixer ha estat Carles Riera, cap de files de la CUP al Parlament, que ha acudit a la trobada amb Maria Rovira, membre del secretariat nacional de la formació. "Això no és un marc de resolució del conflicte polític, és un marc de negociació entre dos governs fruit d'un acord d'investidura entre ERC i el PSOE", ha subratllat Riera, que ha indicat que la resolució "democràtica" del conflicte només arribarà "forçant l'Estat" a acceptar l'exercici de l'autodeterminació, la fi de la repressió i l'amnistia.El dirigent anticapitalista ha recalcat que la trobada entre governs els genera el "màxim escepticisme" perquè no es tracta d'un "marc resolutiu" . "El mateix president Pedro Sánchez ha dit que el diàleg no sortirà mai del diàleg estatutari i constitucional. Considerem que el que cal és posar la prioritat i el focus no en el diàleg entre governs, sinó en crear les condicions objectives que forcin l'Estat a negociar" ha ressaltat Riera. "I això no s'assoleix amb un acord d'investidura amb el PSOE, sinó recuperant la mobilització, reproduint nivells de lluita i desobediència comparables a l'1-O, el 3-O i a l'escenari posterior a la sentència", ha indicat el diputat."S'han de crear les condicions materials per sostenir l'exercici de l'autodeterminació de forma real", ha asseverat Riera. "Aquest és el repte que té l'independentisme i que hem d'ampliar a tota la societat. Per això proposem que ara la prioritat sigui un gran acord nacional per a l'autodeterminació, amb concertació internacional", ha apuntat el diputat anticapitalista, que ha ressaltat en tot moment el seu "profund escepticisme" per la "pretesa negociació" oberta entre governs, que encara no ha arrencat. El perill existent, ha destacat el representant anticapitalista, és caure en l'autonomisme.Per part de JxCat hi han assistit Albert Batet, president del grup parlamentari, i Elsa Artadi, diputada i regidora a Barcelona. Els representants d'ERC han estat la portaveu Marta Vilalta i el diputat Josep Maria Jové, que ja van negociar amb el PSOE per la investidura. La CUP ha estat liderada per Carles Riera, cap de files a la cambra catalana, i Maria Rovira. Pel que fa a les entitats, Josep Cruanyes ha acudit com a vicepresident de l'ANC, mentre que Marcel Mauri i Jordi Bosch ho han fet en nom d'Òmnium. Toni Comín, eurodiputat de JxCat i membre del Consell per la República, hi ha participat com a responsable del Consell per la República liderat per Carles Puigdemont.La mesa de diàleg institucional pactada per ERC i PSOE, primer rebutjada per Torra però després assumida pel president, hauria d'arrencar com a molt tard la setmana vinent, si es compleixen els terminis acordats entre republicans i socialistes. El calendari, però, es pot allargar perquè el líder independentista ha recalcat que els termes de la taula de negociació han de ser concretades entre ell mateix i Sánchez, amb qui es reunirà aviat. El líder del PSOE va indicar ahir que estaria "encantat" de citar-se amb Torra "el més aviat possible", rehabilitant-lo així com a interlocutor vàlid.Sánchez, que va reunir ahir per primera vegada el nou consell de ministres, va assegurar que qualsevol entesa amb Catalunya ha d'estar emmarcada en la Constitució. També va recalcar que, si hi ha una consulta ciutadana sobre el contingut de la negociació, ha se ser sempre "sobre un acord". Els dos presidents van parlar la setmana passada per telèfon , i ahir van estar en contacte per l'explosió d'una planta petroquímica a Tarragona que ja ha causat dos morts i diversos ferits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor