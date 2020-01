Tercer mort per l'explosió a la petroquímica de Tarragona

El ferit crític per l'explosió a la indústria química de la Canonja ha mort aquest dimecres al vespre a l'Hospital Vall d'Hebron, segons han confirmat fonts del centre sanitari. La víctima és un treballador de l'empresa afectada, IQOXE, i va ser traslladat a Vall d'Hebron amb greus cremades al cos com a conseqüència de l'explosió. Amb aquesta ja són tres les víctimes mortals en l'accident, a més de l'empleat desaparegut i del veí del barri de Torreforta afectat per l'onada expansiva de l'explosió.A més de les tres persones mortes, també hi ha un ferit molt greu, ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, així com un de menys gravetat i cinc de lleus. Tots els ferits són treballadors de l'empresa IQOXE. L'accident amb víctimes mortals ja ha reobert el debat sobre la seguretat a la petroquímica de Tarragona , després que fins i tot Protecció Civil afirmés que l'empresa no va complir amb els protocols després del succés Els incidents es van produir aquest dimecres a les set de la tarda, quan una explosió va sacsejar Tarragona i diversos municipis del voltant. La deflagració es va produir a la planta petroquímica de la Canonja, que delimita amb Vila-Seca, concretament al polígon sud, a les instal·lacions que pertanyen a l'empresa IQOXE.Els Bombers de la Generalitat han treballat tota la nit a la zona amb una trentena de dotacions terrestres. Ara, continuen treballant per contenir la flama de la cisterna afectada injectant nitrogen. Com que aquesta tasca està ja automatitzada, la majoria d'efectius es dedica a valorar el risc estructural dels elements de suport de la planta exterior i d'un edifici que ha quedat col·lapsat.​El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha apuntat que el procés d'extinció de l'incendi evoluciona favorablement, però encara hi ha una àrea restringida que afecta set empreses del polígon.La greu deflagració va obligar a Protecció Civil a activar el pla d'emergències per risc químic. Minuts després de l'incident, es va ordenar a la població de Vila-Seca i la Canonja que no sortís de casa, i tanqués portes i finestres. No van sonar les alarmes, però, perquè segons Interior no hi havia toxicitat a l'aire.L'explosió de la Canonja es va originar en un reactor i va afectar una cisterna propera que conté òxid de propilè, segons ha explicat Albert Ventosa, cap operatiu dels Bombers, que ha apuntat que el reactor és el recipient on els productes químics reaccionen per conformar el producte final.

