Barcelona declara l'emergència climàtica i la combatrà amb restriccions al cotxe i més superilles

Aure bet?

Per FRAN BCN el 15 de gener de 2020 a les 20:00 0 0

Aquesta gent cada cop son mes "talibans del medi ambient". Volen començar la casa per la taulada, enlloc de gestionar be els transports públics el que a aconseguiran que molta gent es cansi de viure o senzillament anar a BCN. Sembla que vulguin que BCN acabi com una ciutat buida, avorrida i plena nomes de jubilats, mamis i aturats. El mon real treballa i es mou per la ciutat NO TOTHOM POT ANAR EN BICI, hi ha gent gran no h o sabíeu llestos??