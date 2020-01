Puigdemont proposa a Montserrat fer un debat «complet» sobre Catalunya al Parlament Europeu

L'eurodiputat Carles Puigdemont ha proposat a l'eurodiputada del PP Dolors Montserrat fer un debat "complet" sobre la situació a Catalunya. En un correu electrònic enviat a tots els eurodiputats al qual ha tingut accés l'ACN, Puigdemont insta Montserrat a fer "els tràmits necessaris" per fer un debat sobre Catalunya a la cambra.També diu a l'eurodiputada popular que s'ha sorprès en veure les declaracions en què deia que ell no volia debatre amb ella, en referència al fet que Puigdemont negués el torn de rèplica en la seva primera intervenció al plenari. "La meva voluntat de debatre amb vostè i amb tots els col·legues del Parlament és absoluta", diu Puigdemont en el correu."Donat que és una figura destacada del Partit Popular, crec que seria molt benvingut que proposés aquesta idea a la direcció del Partit Popular Europeu", diu Puigdemont en text, en el qual també recorda que no es va fer un debat sobre Catalunya al plenari per la manca de suport, entre d'altres, del Partit Popular Europeu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor