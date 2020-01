Els controladors culpen Zapatero de muntar un «escàndol» per justificar la militarització dels aeroports

El portaveu de la Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA), Daniel Zamit, ha culpat del caos aeri del desembre de l'any 2010 el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, per muntar "un escàndol" per justificar "la militarització" després de declarar l'estat d'alarma pel tancament de l'espai aeri. Zamit, que assisteix al macrojudici pel caos aeri del 2010 que ha arrencat aquest dimecres, ha assegurat que va ser una "decisió política" per la qual hauran de respondre, i ha negat que els controladors aeris en siguin els responsables.En el judici hi ha 133 controladors acusats d'un delicte d'abandonament del servei públic entre els dies 3 i 4 de desembre d'aquell any. D'entre els processats, un total de 119 han arribat a un acord amb la Fiscalia per reduir la petició de pena, però n'hi ha 14 que sostenen que no van abandonar el servei.En aquesta primera sessió s'han exposat les qüestions prèvies i una vintena dels acusats ratificaran el seu acord amb el ministeri públic. César Cabo, exportaveu d'USCA en aquella moment, compareixerà el proper 29 de gener. Ell és l'únic representant sindical de l'antiga cúpula d'USCA -el sindicat majoritari- que no ha pactat amb la Fiscalia i s'enfronta a multes d'entre 60.000 i 75.000 euros.A l'arribada al jutjat, Zamit, actual cara visible d'USCA, ha assegurat que el judici no s'hauria de celebrar perquè catorze dels processats ja van ser absolts en procediments que s'havien obert en altres ciutats de l'Estat. "No vam tancar l'espai aeri ni vam fer una vaga salvatge", ha destacat, i ha aplaudit els companys que no han volgut pactar amb la Fiscalia: "Encara tenen forces per lluitar". Tot i així, ha ressaltat que s'han sumat a l'acord per evitar anar al judici i seguint el consell dels seus advocats.En aquesta línia, Zamit ha assegurat que es tracta d'un "judici polític" i que és complicat demostrar la innocència dels acusats, i ha lamentat que se'ls presenti com a culpables, perquè assegura que no van protestar ni fer cap vaga. "Feia un any que denunciàvem la manca de personal i el novembre es van adonar que no arribarien a final d'any present el servei", ha explicat, i ha afegit que l'única solució va ser muntar "un escàndol" per justificar la militarització i no treballar d'acord a l'estatut dels treballadors sinó "sota un codi de disciplina militar".

