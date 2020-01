Més de 10.000 nous llocs de treball a Catalunya gràcies al programa d'inserció sociolaboral de La Caixa

Unes 3.000 empreses i 130 entitats socials participen en el programa Foto: La Caixa

El programa d'integració laboral de La Caixa, Incorpora, ha facilitat a persones vulnerables un total de 18.878 nous llocs de treball a Catalunya durant l'any 2019. Això suposa un 13% més de contractacions que l'any anterior, aconseguint aquestes xifres per mitjà de 3.287 empreses i 137 entitats socials de tot el territori que formen part d'Incorpora.En total, s'han facilitat 36.803 nous contractes a través del programa, dels quals 34.205 han estat a l'estat espanyol i 2.598 a l'estranger. Pel que fa al conjunt de tot l'Estat, s'han implicat un total de 13.613 empreses i 482 entitats socials, convertint-ho en un èxit i exportant-lo a altres països com Portugal, Hongria, Polònia i el Marroc.El president de la Fundació Bancària "La Caixa", Isidre Fainé, ha valorat molt positivament els resultats del programa Incorpora: "Més enllà del nombre d'insercions laborals, un dels grans mèrits del programa és que cada participant es converteix en agent del seu propi canvi. Aconseguir feina va més enllà d'un contracte".De les 10.8078 insercions laborals a Catalunya, 6.717 han estat dones i 5.161 homes. La Fundació renovarà aquest any l'acord de col·laboració per catorzè any consecutiu. Incorpora seguirà desenvolupant el programa amb entitats socials que es dediquin a la integració laboral de persones amb dificultats especials per trobar feina, com en risc d'exclusió.L'any 2016 es va començar a implementar una línia d'autoocupació que segueix fins a dia d'avui, mantenint l'objectiu de seguir treballant-hi en els anys. Aquesta iniciativa intenta que persones en risc d'exclusió social amb actitud i capacitat emprenedora participin en una nova forma d'integrar-se en el mercat laboral. El programa els ha ajudat i guiat per crear el seu propi pla d'empresa, creant 1.356 noves microempreses l'any passat.

