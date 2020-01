Puigdemont denuncia en una carta a tots els eurodiputats que Espanya no respecta les sentències del TJUE

Carles Puigdemont i Toni Comín han enviat aquest dimecres una carta a la resta d'eurodiputats en la qual denuncien que el Tribunal Suprem ha violat les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i que el sistema judicial espanyol té "reminiscències" del franquisme.Segons Puigdemont, el fet que el Suprem decidís inhabilitar el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i mantenir les ordres de detenció i extradició contra ells demostra que "actua clarament contra" la sentència del 19 de desembre del TJUE sobre la immunitat d'Oriol Junqueras."Les resolucions del TJUE del 19 i 20 de desembre han de ser respectades per tots els estats membre, inclòs Espanya, i he de dir que el Tribunal Suprem no ho ha fet ni en el nostre cas ni en el cas del nostre company Oriol Junqueras", apunta la missiva."És una indicació clara que per al Tribunal Suprem ni la legislació internacional ni les sentències dels tribunals internacionals o europeus són rellevants", afegeix.Puigdemont i Comín asseguren en el document que el procés de democratització que Espanya va començar fa 42 anys "no ha estat ni és una tasca fàcil" i afegeixen que "és un dels problemes pendents que afecta les altes instàncies del sistema judicial"."L'agenda política i la jerarquia del sistema judicial espanyol representa les reminiscències del franquisme, suposa una anomalia democràtica, un atac a la nostra llibertat i una perversió de les seves funcions que perjudica la seva imparcialitat i els permet utilitzar i abusar d'un instrument que els ciutadans han posat a les seves mans", diuen.Els dos polítics independentistes assenyalen que el problema d'Espanya no és Catalunya o el dret a l'autodeterminació, sinó un sistema judicial que "interfereix en l'activitat política i la condiciona a partir de la seva pròpia agenda i visió retrògada".Puigdemont i Comín remarquen en la seva carta a la resta d'eurodiputats que finalment han pogut accedir al seu escó al Parlament Europeu després d'una "batalla legal tremenda" pel reconeixement dels drets dels seus votants.Segons el seu parer, van ser accions "il·legals" de la Junta Electoral Central (JEC) i del Tribunal Suprem les que han "evitat" que fins aquest dilluns poguessin "complir les seves obligacions com a eurodiputats".En aquest sentit, aprofiten l'ocasió per assenyalar que el seu cas demostra que Europa necessita una llei electoral "comuna" que reguli les eleccions a l'Eurocambra i "eviti abusos dels organismes administratius i judicials" dels estats membre.

