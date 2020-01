Mor als 101 anys el jesuïta Joan Ribalta, pioner de la innovació pedagògica

Aquest dimecres de matinada ha mort el jesuïta manresà Joan Ribalta Balet a l'edat de 101 anys, segons ha informat Jesuïtes de Catalunya. El P. Ribalta va dedicar tota la seva vida a la pedagogia i a l'ensenyament, sobretot a l'escola Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver de Raimat (Lleida), on va ser pioner de la innovació pedagògica.Nascut a Manresa el 1918, va entrar a la Companyia de Jesús amb 15 anys, el 1933, i es va ordenar sacerdot el 1948. Els tres grans eixos que han marcat la seva trajectòria vital han estat "l'educació d'infants i joves, l'amor per la natura i l'amor per sant Ignasi".Fou director pedagògic de l'escola Jesuïtes Lleida – Col·legi Claver de Raimat des dels seus inicis i gràcies al seu esforç, dedicació i bon criteri, va formar un equip de professors entusiasta fent del Claver un referent educatiu dels anys 70 a Lleida. Ho va fer des de la tradició de la pedagogia ignasiana, oberta als nous valors i realitats socials.Fou un pioner en la innovació de l'educació. Va donar el pas a la coeducació, avançant-se clarament a les institucions de l'entorn. També va posar en marxa el Departament d'Orientació en la doble tasca d'atendre alumnes i famílies."Home senzill, discret i humil", Ribalta va fer sempre al seu despatx "un treball d'acolliment i d'escolta empàtica, en el que molts, –mestres, exalumnes, alumnes…- hi van trobar consell, consol o acompanyament".El seu amor a l'espiritualitat ignasiana i a la llengua l'ha portat a traduir al català diferents textos d'espiritualitat ignasiana i de la història de la Companyia de Jesús. És autor, entre altres, del llibre Companys i amics en el Senyor. Jesuïtes, Sants i Beats (2001), les traduccions de la Litúrgia de les Hores pròpia de la Companyia de Jesús (1998) i de les Cartes espirituals de sant Ignasi de Loiola (2017), o el quadern Cartes per acompanyar (2018), un índex temàtic de les cartes espirituals de sant Ignasi.Amb aquestes aportacions, el P. Ribalta ha permès disposar més completament del corpus de textos ignasians en llengua catalana. Els darrers anys de la seva vida encara treballà en la traducció del text de les Constitucions de la Companyia de Jesús.Afirmava que el secret de la seva longevitat era "viure la vida amb tranquil·litat, aprenent de cada cosa i de cada persona. Sempre dic que he après dels alumnes, dels professors i de totes les persones, sempre intento buscar el que m'estan ensenyant".Va rebre diversos reconeixements per la seva dedicació a l'educació d'infants i joves. A l'abril de l'any 2014 en el marc del Consell Escolar Municipal, convocat per la regidoria d'Educació i Infància de la Paeria - Ajuntament de Lleida, es va reconèixer, valorar, homenatjar i agrair l'esforç, la dedicació, la generositat i el seu servei a la comunitat.En el moment de rebre aquest homenatge, expressava la seva manera d'entendre l'escola i la tasca dels educadors. "L'escola és un lloc d'aprenentatge. Tots, alumnes i professors, aprenem de tothom contínuament. El mestre ha de guiar l'alumne però ha d'aprendre'n".El funeral tindrà lloc el dijous 16 de gener a les 6 de la tarda a la Catedral de Lleida. Presidirà el bisbe de Lleida, Mons. Salvador Giménez Valls.

