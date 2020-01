La monarquia espanyola, Abascal, Rajoy i Belén Esteban són els protagonistes d'un «nou menú» de Netflix

Yo ya no sé que más necesitas para lanzarte @NetflixES#UnAmorReal pic.twitter.com/XwIv51qE6x — El Goblin Volador (@ElGoblinVolador) January 12, 2020

Un triangle amorós entre Pedro Sánchez i els reis d'Espanya. Una pel·lícula sobre alcaldes protagonitzada per Mariano Rajoy. Una nova versió de L'onada, amb la interpretació de Santiago Abascal. I fins i tot un documental d'automòbils amb el títol Trata de arrancarlo. Aquestes invencions són obra d'un usuari de Twitter que ha modificat la pàgina d'inici de la plataforma Netflix per convertir-ho tot en contingut espanyol, inspirant-se amb moltes de les pel·lícules i sèries que produeix la multinacional.Amb desenes de milers de persones repiulant o destacant aquesta publicació, el mateix creador ha demanat a Netflix de fer contingut sota aquesta temàtica. La invenció principal que es pot veure a la imatge, amb un triangle amorós entre Sánchez, la reina i Felip VI, parteix d'un film real de la plataforma, que porta per nom Una boda real.Però realment arriba perquè una de les teories més grans creades a Twitter és la història inventada d'un romanç entre el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el rei Felip VI.Netflix vol implementar noves quotes per aquells usuaris més fidels. La plataforma de sèries estudia oferir un pla de subscripció de diversos mesos amb descompte, una proposta que es presentaria com a alternativa als plans actuals. A dia d'avui, els clients de l'empresa només poden realitzar pagaments mensuals i escollir tres paquets (bàsic, estàndard i premium).Aquest desembre, però, Netflix va posar en marxa una prova pilot a l'Índia que podria exportar a tot el món. Els nous usuaris podran triar entre un pla de tres mesos amb un 20% de descompte, un de sis mesos amb un 30% de descompte, i un de 12 mesos amb un 50% de descompte."Creiem que els nostres usuaris valoraran la flexibilitat a l'hora de pagar diversos meses al mateix moment", ha assenyalat Reed Hastings, conseller delegat de Netflix, en una roda de premsa celebrada a Nova Delhi.La introducció d'aquesta nova mesura, a banda, reforça la posició de l'Índia com a camp de proves de la plataforma de sèries. El passat juliol, la companyia va introduir el seu primer pla únicament per a mòbils, on els usuaris paguen 199 rupies al mes (al voltant de 2,5 euros).

