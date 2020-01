Junqueras demana al Suprem que torni a preguntar al TJUE pel compliment de la sentència

Justicia?. No, injusticia.....

Per ninja45 el 15 de gener de 2020 a les 17:59 0 0

A quién defiende el Defensor del Pueblo, a los fascistas y corruptos?.....La cultura política del corrupto Rajoy y sus secuaces, que viene del franquismo sin solución de continuidad, y sus limitaciones, no le permitieron otra opción que no fuera imponerse por la fuerza. Ese es el único dato seguro a la hora de atisbar cual puede ser el inmediato futuro. El recurso, que el Tribunal Supremo rechazó y al mismo tiempo aprobó, provocó una situación política aberrante en Catalunya. La vida parlamentaria quedó de hecho suspendida y colocada en lo que los especialistas llaman un limbo jurídico. Se habló de la posibilidad de nuevas elecciones. Pero todas las elecciones las gana nuevamente el independentismo que hasta ayer estaba muy dividido internamente pero que como otras tantas veces en el pasado se ha vuelto a unir de golpe contra Madrid y su Spañistán represora. Hay demasiadas minas activadas -la de los dirigentes independentistas injustamente presos es una de ellas- y demasiados procesos en marcha como para descartar que la situación se agrave en Catalunya. Y si el gobierno hubiera decidido aplicar más a fondo el 155 -empezando por meter en vereda a los medios públicos catalanes- la cosa se hubiera podido poner aún peor. Porque por mucho que se ignore en el resto de Spañistán, o se induzca a que se ignore, el colectivo independentista sigue en pie. Y si algo no lo remedia puede que entre en un estado de desesperación, del que puede derivarse cualquier cosa, al comprobar que cada golpe que propinan a lo suyo es más fuerte que el anterior. Intolerable y vergonzoso.... A la m. con con la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa. Si me pegan, me divorcio.... Catalunya is not Spain !!*!!