El govern rus anuncia la seva dimissió en bloc després d'un discurs de Putin

El primer ministre de Rússia, Dmitri Medvédev, ha anunciat la dimissió en bloc del Govern, poc després que el president, Vladímir Putin, hagi pronunciat un discurs davant el Parlament en el qual ha apostat per revisar els protocols per designar l'executiu.Medvédev ha explicat que ha presentat la dimissió del seu equip en una reunió amb Putin i ha al·ludit a l'article 117 de la Constitució, que s'estableix precisament que correspon al president acceptar o no la sortida dels membres del Govern, segons l'agència de notícies oficial Sputnik.El president ha plantejat aquest dimecres dotar de "més responsabilitat" el parlament rus en la formació de govern i que sigui la cambra baixa (Duma) qui hagi d'aprovar la candidatura del primer ministre, càrrec que precisament va ocupar Putin entre el 2008 i 2012 després de cobrir la seva primera etapa al Kremlin i no poder aspirar a la reelecció.Segons aquest nou equilibri de poders, el president "no tindrà el dret a declinar les candidatures aprovades pel Parlament" i estarà "obligat" a acatar aquests nomenaments, ha explicat Putin, partidari d'un referèndum per introduir esmenes constitucionals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor