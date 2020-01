VÍDEO Un vampir interpretat per Jared Leto serà el nou personatge del cinema de Marvel

La indústria cinematogràfica de Marvel segueix marcant tendència a les cartelleres, any rere any. Una nova pel·lícula arribarà aquest estiu a les sales de cinema, de la mà dels productors de Venom i Spider-man: Homecoming. Morbius explicarà la història d'un dels malvats i antagonistes més destacats de les històries del superheroi de les teranyines.Un doctor que té un sever problema a la sang intenta trobar una cura des de totes les perspectives mèdiques possibles. Intentant cercar una millora a través de mètodes experimentals, acaba despertant un poder que el tornarà un vampir. Jared Leto és l'encarregat de donar vida a Morbius, rodejat d'un repartiment notori.J.K. Simmons, Michael Keaton, Jared Harris, Matt Smith, Adriana Arjona entre d'altres formaran part de la pel·lícula que no estarà dins de l'Univers Cinematogràfic de Marvel (MCU), ja que aquest projecte estarà sota la supervisió i producció de Sony amb Marvel Entertaintment (que no Studios).

