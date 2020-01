El Trufforum torna a Vic amb la intenció de quedar-se

Durant la roda de premsa de presentació del Trufforum 2020 Foto: Josep M. Montaner

Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires, l'any passat. Foto: Adrià Costa

El Trufforum tornarà a convertir Vic en la capital internacional de la tòfona negra el proper 24, 25 i 26 de genner . L'esdeveniment de referència de la tòfona, impulsat per l'European Mycological Institute (EMI), té per objectiu promoure l'ús responsable d'aquest producte a les cuines domèstiques i professionals. Després de l'exitosa edició del 2019, repeteix per segona ocasió a la capital d'Osona."Serà la segona edició de l'esdeveniment més important sobre tòfona al nostre país", ha remarcat Titi Roca, regidor de Vic i president de l'Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM), durant la roda de premsa de presentació. En aquest sentit, ha reconegut que per Vic la fira "és una oportunitat" i per això es vol que la iniciativa "arreli al territori" i en "sigui referent".De fet, la primera intenció del congrés era que fos una fira itinerant. El primer any es va celebrar a Saragossa, el segon a Vic i ara torna a repetir a la capital d'Osona. Tal com ha explicat el director del Trufforum Daniel Oliach, "Vic ha mostrat molt interès i va presentar una proposta molt potent i transversal". En aquest sentit, Oliach ha destacat que amb el salt a Osona el congrés "va donar un tomb".El director del Trufforum Daniel Oliach ha destacat tres aspectes de la cita d'aquest gener. D'una banda, el Mercat de la Tòfona, on es podrà trobar "tòfona en fresc, seleccionada prèviament" amb uns criteris de qualitat avalats per un tècnic. El mercat té per objectiu "popularitzar la tòfona i que la gent tingui l'oportunitat de comprar-ne", ha dit Oliach, remarcant que "és un mercat únic al món", en què es coordina amb les diferents associacions de productors.També hi haurà tallers divulgatius de la tòfona a càrrec de reconeguts xefs. Cal destacar que fins al 15 de març, el col·lectiu de restaurants d'Osona Cuina farà jornades gastronòmiques, així com ofereix menús amb aquest producte.D'altra banda, hi ha el Market Trufforum, que reuneix productes elaborats amb tòfona, com formatges, llonganisses o melmelades. En aquest sentit, Oliach ha destacat que s'ha de veure la tòfona "com una sinergia amb altres productes i també de vendre territori". "Com França o Itàlia, tenim un recorregut de tòfona negre, és una oportunitat única", ha conclòs.Finalment, el Congrés Internacional de la Tòfona reunirà experts de prestigi contrastat per reflexionar sobre aquest producte i la producció de la qual es veu afectada per la globalització i el canvi climàtic.De fet, Oliach ha destacat que la tòfona està patint un declivi a Catalunya, accentuat pel canvi climàtic. A més de la sequera, hi ha "una combinació de factors" -com la gestió de boscos- que provoca que en la producció anual variï entre la tòfona silvestre i la conreada. És un producte que està condicionat a unes condicions climàtiques. Per això, "estem focalitzats en el conreu perquè així domestiquem la tòfona".La trobada no presenta grans novetats respecte a l'edició anterior. Quelcom nou és un taller infantil de cuina amb el xef Uri Sala, del restaurant El Gravat de Vic. No mancarà el Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires que posarà punt final a la trobada amb un vistós concurs a la plaça Major de Vic.Enguany l'Ambaixador de la Tòfona serà Ferran Adrià, que, durant la jornada inaugural, farà una sessió de creativitat i d'innovació. La majoria de les activitats són d'accés gratuït.Per la seva banda, Enric Vadell, subdirector de Boscos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha destacat que "Catalunya és un país tofoner" i amb el canvi substancial que ha viscut el producte en les darreres dècades, s'ha impulsat el Pla d'acció per al desenvolupament del sector tofoner a Catalunya. El pla s'estructura en tres eixos: la producció, el consum i la governança.D'una banda, "cal assegurar una producció de tòfona"; també "s'ha d'incentivar el consum tant intern com extern", i el darrer és la governança, que recau en l'organització d'un esdeveniment internacional com és el Trufforum."Vic té la particularitat que té cultura de la tòfona i coincideix amb l'alta cuina que saben treballar aquest diamant negre", ha afegit Vadell.

Consulta tota la programació del Trufforum 2020

