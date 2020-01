El Poder Judicial renya Iglesias i li exigeix que no utilitzi políticament la justícia

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), presidit per Carlos Lesmes, ha emès aquest dimecres una declaració institucional en la qual demana "moderació, prudència i mesura" al vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, a qui insta a abstenir-se de fer una "utilització política de la justícia o qüestionar la seva independència".La declaració es produeix en resposta a unes declaracions del líder de Podem, que en una entrevista a televisió va afirmar que la justícia espanyola ha estat "humiliada" pels tribunals europeus, en referència a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras i les euroordres tombades contra Puigdemont, Comín, Ponsatí i la resta d'exmembres del Govern. A més a més, en la mateixa entrevista, Iglesias va sortir en defensa de la futura fiscal General de l'Estat, Dolores Delgado, tot apuntant que "tots els jutges i fiscals tenen la seva ideologia"."La Comissió Permanent apel·la a la moderació, prudència i mesura i a la responsabilitat institucional per a evitar la utilització política de la Justícia o el qüestionament de la independència, la imparcialitat i la professionalitat dels jutges i magistrats que integren el Poder Judicial", diu el text.L'escrit, que repassa l'actuació de la justícia espanyola en el marc del procés català des del 2017, any del referèndum d'independència, ha estat subscrita pel president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, i per tots els vocals de la seva comissió permanent: Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya i Rafael Mozo.

