L'ecosistema de «start-ups» catalanes creix un 38% en tres anys

L'ecosistema de start-ups a Catalunya ha crescut un 38% en tres anys i ja està format per 1.500 empreses, segons un estudi elaborat pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat. L'informe, presentat aquest dimecres en roda de premsa, assenyala que aquest sector dona feina a 16.900 persones a Catalunya, un 23% més que el 2016.Durant la presentació, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha anunciat una inversió de 20 milions d'euros en els pròxims tres anys per impulsar l'ecosistema català. En concret, la Generalitat vol que Catalunya tingui, l'any 2030, més de 4.000 empreses emergents, 400 scale-ups i 15 unicorns (start-ups valorades en més de mil milions d'euros). En aquests moments, el Govern considera que hi ha 3 unicorns creats a Catalunya: Glovo, LetGo i Edreams.El Departament confia a poder incrementar la dotació pressupostaria dedicada al foment i promoció de les empreses emergents i s'ha proposat crear verticals d'activitat per organitzar les companyies, impulsar la col·laboració entre start-ups i grans corporacions, ampliar les línies d'ajut i potenciar la connexió internacional de les empreses.En aquest sentit, la Generalitat també ha anunciat la posada en marxa d'unes oficines a Texas (Estats Units) per ampliar la seva empremta al gegant nord-americà. A hores d'ara, la Generalitat té oficines a Silicon Valley, Miami, Nova York i Washington.També es vol recolzar start-ups en fase pre-llavor i intensives en tecnologies, una tipologia d'empreses que ja estan implementades a Catalunya. De fet, l'estudi assenyala que el 64% de les start-ups treballen amb tecnologies vinculades a la indústria 4.0, sobretot en els camps del cloud computing, el big data, l'internet de les coses (IoT), la intel·ligència artificial i els sistemes integrats.El directori també mostra com l'ocupació mitjana ha passat de 9 treballadors el 2016 a 16 treballadors el 2018. A més, en aquest període ha augmentat la mida de les empreses, perquè s'han reduït en 11 punts percentuals les start-ups amb menys de 5 treballadors. Ara mateix, el 60% de les empreses tenen 6 empleats o més. Chacón ha assegurat que les dades mostren que l'ecosistema està "internacionalitzat", ja que el 19% dels treballadors són estrangers, un percentatge que se situa en el 15% en el cas dels fundadors d'aquestes empreses.Una altra mostra de la "maduresa" de l'ecosistema, en paraules de la consellera d'Empresa i Coneixement, és la presència d'"emprenedors en sèrie a Catalunya". L'informe mostra que el 39% dels fundadors de start-ups a Catalunya ja havien creat anteriorment alguna empresa emergent. La titular d'Empresa ha insistit en el fet que "l'atracció i la generació de talent" a Catalunya "és cabdal" perquè ajuda a atraure inversió estrangera en tots els sectors.La radiografia també revela que el 21,8% dels equips fundadors d'empreses emergents a Catalunya compten amb dones directives. El conseller delegat d'Acció, Joan Romero, ha apuntat que aquest es tracta d'un percentatge superior al de la mitjana de la Unió Europea (17,6%) i al de països com Suècia, Països Baixos, França, Regne Unit o Alemanya.Agrupades per sectors, les start-ups catalanes es dediquen sobretot a les TIC, l'oci i la salut. En concret, estan especialitzades en els serveis empresarials i productivitat (10,3%), tecnologies relacionades amb la salut i la medicina (10,3%), la biotecnologia i la farmàcia (7,1%), l'oci i la tecnologia relacionada amb els viatges (6,8%) i les TIC i les telecomunicacions (6%).El document també analitza el finançament que obtenen aquestes companyies catalanes. Així, recull que 3 de cada 4 empreses emergents catalanes aconsegueixen finançament i que el 20% de les empreses emergents han aconseguit rondes d'inversió superiors al milió d'euros.Pel que fa al volum d'inversió, Barcelona s'ha situat com el cinquè hub europeu dels últims cinc anys, amb 2.748 milions d'euros d'inversió, per darrere de Londres, Berlín, París i Estocolm i per davant de Munich i Amsterdam. En total, s'han fet més de 320 rondes d'inversió a Barcelona.L'estudi també revela que les tecnologies que han atret més inversors a Catalunya són les TIC (concentren el 21% de les operacions de finançament), el big data (16%) i el cloud computing.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor