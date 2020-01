La CUP i els comuns exigeixen la retirada de la llei Aragonès

La CUP i Catalunya En Comú Podem, juntament amb la Plataforma Aturem la Llei Aragonès, han insistit aquest dimecres en la retirada de la Llei de Contractes i Serveis a les Persones, ja que consideren que obre la porta a la privatització de serveis públics. Des de la Plataforma, que agrupa diverses entitats, lamenten que no es pot dialogar amb un Govern que ja té el dictamen i que no n'atura la seva tramitació.Per part d'ERC, el diputat Jordi Albert ha raonat que "aturar la llei no té cap mena de sentit" perquè les seves demandes "es poden continuar treballant" en els espais previstos. Segons Albert, la comissió d'economia haurà de votar el dictamen de la llei, amb les esmenes, i el text podria acabar arribant perquè es voti al plenari al febrer, després d'haver passat pel consell de garanties estatutàries."Ens hauria agradat que la llei hagués estat un dels referents dels partits d'esquerres, que han decidit no venir a la ponència", ha lamentat Albert. "Contràriament, han decidit sortir al carrer i mobilitzar-se, quan podrien estar parlant en ponència", ha dit. "Som legisladors, és la nostra responsabilitat", ha etzibat el diputat.Albert també s'ha queixat perquè la CUP "no ha anat a la ponència i no va presentar cap esmena a la totalitat". "Consideren que hem de debatre sobre la gestió directa dels serveis públics i que la llei frena el debat, i nosaltres creiem que l'accelera, perquè empoderem l'administració pública", ha afegit.La diputada de la CUP Maria Sirvent ha garantit que votaran en contra d'aquesta llei i que en treballaran per una que "blindi la gestió i la titularitat 100% pública dels serveis públics", ja que ho consideren "necessari i imprescindible per la majoria treballadora del poble".Per part dels comuns, la diputada Marta Ribas ha explicat que l'aprovació d'aquesta llei queda del tot desvinculada de l'aprovació dels pressupostos, perquè no tenen la suficient força per pressionar davant la majoria alternativa perquè la norma de contractes i serveis a les persones tiri endavant. "No vol dir que ens tallarem a votar que no aquesta llei, vagi com vagi la negociació de pressupostos, i la CUP, que té més experiència que nosaltres en donar a pressupostos des de l'oposició sap que quan negocies una cosa, difícilment acabes podent-ne barrejant d'altres", ha dit.Amb tot, des de la Plataforma han recordat que si no s'atura aquesta llei i s'acaba aprovant, ells no es retiraran i continuaran "la lluita" des del carrer.

