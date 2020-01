Hernando intenta ridiculitzar Pedro Duque amb un vídeo on el ministre no sap utilitzar un iPad

Ahí está Duque haciéndose la picha un lío con el IPAD. No podía ser otra cosa q Ministro de Ciencia del dr. Fraude. ¡Un crack!



Le pasaba igual cuando tenía q pagar a Hacienda con sus sociedades instrumentales. pic.twitter.com/20jJfswOXN — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) January 15, 2020

Que ha estado en el espacio y tú estás en la mierda, Rafael Hernando. https://t.co/PgUnuSNVK9 — Ger Arribas! (@Geertxu) January 15, 2020

Rafael Hernando dudando de las capacidades como Ministro de Ciencia de Pedro Duque, que es UN PUTO ASTRONAUTA. https://t.co/ra80cbBG3q — La R es secreto. (@LaRessecreto) January 15, 2020

"Ahí está Albert Einstein haciéndose la picha un lío con las sumas, mezclando letras con números. Dr. Fraude". Rafael Hernando. pic.twitter.com/akKD6Ooo6Z — Mortadela (@MortaSiciliana) January 15, 2020

Cada vez Rafael Hernando pone un tweet. pic.twitter.com/l2hWk1tDa6 — Master Yi (@yisus1926) January 15, 2020

El senador del Partit Popular per Almeria, Rafael Hernando, ha intentat ridiculitzar el ministre de Ciència i també astronauta, Pedro Duque, per un vídeo on es veu a aquest no sabent utilitzar un iPad. Ell mateix ho acaba admetent. Hernando ho ha valorat a través del seu compte oficial de Twitter, on ha adjuntat el vídeo, carregant contra Duque per "fer-se la picha un lio" i contra Sánchez, anomenant-lo "Dr Fraude".Hernando va encara més enllà i afirma que a Duque "li passava igual quan havia de pagar a Hisenda amb les seves societats instrumentals", fent referència a les investigacions del departament financer espanyol contra l'astronauta i ministre.La xarxa, però, ha carregat contra el senador popular per intentar ridiculitzar el ministre Duque per no saber utilitzar una tauleta, sent aquest astronauta i tenint titulacions superiors en tecnologies aeroespacials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor