El Govern proposa incorporar un sistema d'avisos d'emergència als telèfons mòbils

La Generalitat, com ha explicat el president Torra, crearà una taula de treball amb tots els Departaments implicats i la presència del territori, amb alcaldes, empreses "i tothom que hi estigui involucrat", per analitzar "què ha passat" en l'accident químic de Tarragona i les seves conseqüències i per avaluar quines millores es poden implementar. Una de les primeres que ja han avançat des d'Interior, serà la millora del sistema d'avisos d'emergències perquè, més enllà de les sirenes, es pugui implantar el sistema d'avisos per SMS als telèfons mòbils "que funciona en molts països del món".El conseller Miquel Buch ha dit que "ben aviat" es demanarà a l'Estat que agilitzi les normatives perquè es puguin posar a funcionar a Catalunya aquests canals de comunicació per emergències davant d'incidents com el que s'ha viscut a Tarragona. Europa preveu que tots els països membres utilitzin aquests canals el 2022 però el conseller ha demanat que s'han d'activar com més aviat millor.No es preveu que substitueixi el sistema de sirenes sinó que el complementi. "La tecnologia que té a l'abast una gran part de la població ajuda a arribar a molta més gent i de forma més àgil i ràpida. Són sistemes complementaris perquè en cas d'emergència no es pot pecar de poc avís. Hem de ser excessius per avisar quanta gent millor", ha defensat Buch.Torra també ha anunciat que es decreten dos dies de dol oficial al país per les víctimes de l'explosió i s'ha posat al costat de les famílies dels ferits. El president també ha agraït "la resposta excepcional" que davant una nova "situació excepcional" han tingut els serveis d'emergències i de seguretat del país.Pel que fa a l'extinció de l'incendi a la planta de l'empresa IQOXE que segueix actiu, el conseller Buch ha explicat, d'una banda, que els Bombers segueixen remullant el tanc que crema i que conté combustible propilè i, de l'altra, que han començat a treballar, un cop garantida la seguretat al perímetre de la zona i rebut el vistiplau de l'autoritat judicial per retirar el cadàver del treballador que han localitzat sense vida, atrapat sota la runa.Com ha apuntat Albert Ventosa, cap operatiu dels Bombers a Tarragona, aquesta tasca es pot allargar hores tot i ser prioritària perquè s'ha de garantir la seguretat de tots els intervinents en l'operació.