De «The New Pope» a «Little America»: dues sèries imprescindibles i dues que et pots estalviar

Ritme de música electrònica, l'Església i la millor fotografia possible d'un producte audiovisual. Paolo Sorrentino ha tornat amb força de la mà de la segona part de la sèrie sobre la cúria vaticana: The New Pope. La plataforma HBO presenta aquest gener de 2020 un catàleg molt potent, passant per sobre de les competidores amb novetats on la crítica hi posa una cullerada molt més positiva.Per aquest cap de setmana i aquests dies us recomanem dues sèries, una d'elles amb un marcat to social enmig de tot l'espiral racista i antiimmigració que es viu als Estats Units. Apple TV continua engreixant el seu catàleg i, a poc a poc, el 2020 comença a presentar les seves sorpreses.

