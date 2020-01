Un incendi a l'aeroport d'Alacant obliga a tancar el trànsit aeri

Incendio en el Aeropuerto de Alicante-Elche. pic.twitter.com/g10jacFHBD — Ramón (@rcasans) January 15, 2020

Estas son imágenes del incendio que afecta al techo de una de las terminales del aeropuerto de Alicante-Elche, que está siendo desalojado https://t.co/Luu2Wvxw3q



📹 Ayuntamiento de Alicante pic.twitter.com/QSIV2tpFMy — Europa Press (@europapress) January 15, 2020

📣 Incendio controlado en el Aeropuerto de #Alicante-#Elche. Se espera poder atender al pasaje para sus vuelos próximamente.



➡️ Hasta el momento se han producido dos desvíos: a los aeropuertos de Valencia e Internacional Región de Murcia. https://t.co/Sa7QBD9Bvo — Aena (@aena) January 15, 2020

Efectius de bombers de l'aeroport d'Alacant-Elx, amb el suport de bombers del Consorci provincial, treballen en aquests moments en l'extinció d'un incendi que afecta el sostre d'una de les terminals. El foc ha obligat a tancar el trànsit aeri.Poc després de l'inici de l'incendi s'ha desallotjat la terminal de sortides i el personal d'oficines i que dels 125 vols que hi havien programats per avui, a les tres de la tarda se n'havien operat 63.Les flames s'han iniciat, per causes que es desconeixen, al voltant de les 13.30 hores d'aquest dimecres i en aquests moments ja està controlat segons Aena.El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha activat el Pla d'Emergències Exterior de l'aeroport 'Alacant-Elx, situació 2, per a la mobilització de recursos externs per a l'incendi que afecta la coberta de la terminal d'embarcament.La Generalitat Valenciana ha recordat que la zona afectada ha estat evacuada immediatament i que no s'han registrat ferits.S'ha mobilitzat una unitat del Suport Vital Bàsic (SVB) de forma preventiva, mentre que segueixen treballant tres dotacions del Consorci provincial de Bombers d'Alacant, dotacions de bombers de l'aeroport i quatre del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) de l'Ajuntament d'Alacant.

