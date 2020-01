El TC s'esquerda per avalar la presó provisional de Sànchez

La històrica unanimitat al Tribunal Constitucional (TC) a l'hora de parlar de Catalunya s'ha esvaït. Ja es va veure a final d'any amb la presó provisional d'Oriol Junqueras, que va fracturar l'alt tribunal, i ha tornat a passar aquest dimecres amb l'empresonament preventiu de Jordi Sànchez. El TC ha abordat aquest matí dos recursos d'empara del líder de la Crida -un sobre la presó preventiva i l'altra sobre la negativa del Tribunal Suprem de permetre que assistís a la seva investidura- i no ha estat capaç de mantenir la unitat.El primer recurs fa referència al manteniment de la presó provisional que va ordenar el Suprem els dies 6 de febrer i 20 de març de 2018. El ple del TC ha desestimat donar empara al líder de la Crida. El segon qüestiona les interlocutòries del Suprem que van denegar-li l'alliberament per assistir al Parlament per defensar la seva investidura i el TC ha rebutjat donar empara a Sànchez perquè considera que hi ha "dades objectives que permeten fonamentar l'existència d'un risc rellevant de reiteració delictiva".En totes dues sentències, que es donaran a conèixer en els propers dies, hi ha vots particulars dels magistrats Juan Antonio Xiol Ríos i Fernando Valdés. Xiol Ríos, magistrat progressista, també es va mostrar favorable a emparar Junqueras en el seu recurs contra la presó preventiva, però la majoria del Constitucional va decidir avalar-la. El recurs de Sànchez evidencia de nou que la unanimitat granítica que l'alt tribunal havia mantingut des de la sentència de l'Estatut ha saltat pels aires.

