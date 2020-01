El professor que va abusar de tres menors a l'Ametlla del Vallès evita la presó

El professor de l'institut Eugeni Xammar de l'Ametlla del Vallès que entre els anys 2015 i 2016 va fer tocaments a tres nois d'entre 14 i 16 anys no anirà a la presó. La Fiscalia inicialment demanava 13 anys de presó, però durant la vista celebrada a l'Audiència de Barcelona la pena ha quedat en una multa de 10.000 euros i l'assistència a un cicle formatiu sobre conducta sexual. Tampoc es podrà acostar a menys de 1.000 metres de les víctimes i durant quatre anys no podrà fer activitats que impliquin el contacte amb menors.S'ha tingut en compte que l'home està jubilat, no ha tornat a tenir relació amb les víctimes i que s'han abonat els 2.700 euros d'indemnització. Les víctimes no s'han presentat al judici. Carles Santandreu Ojeda ha reconegut els fets, que consisteixen en una sèrie de tocaments de manera continuada a tres víctimes tant als passadissos de l'institut com a soles.La Fiscalia, després d'un pacte amb la defensa i el reconeixement dels fets, ha demanat canviar les penes de presó demanades de les tres víctimes, que inicialment eren de dos, cinc i sis anys, a 10, 15 i 24 mesos. Després de declarar la fermesa de la sentència de quatre anys i un mes, la Fiscalia ha acceptat la petició de la defensa de suspendre l'execució de la condemna durant quatre anys a canvi del pagament de la multa i el curs de formació.El març del 2016 el titular del jutjat d'instrucció número 4 de Granollers va deixar en llibertat provisional al professor. La detenció es va produir després d'una denúncia pels tocaments. Els fets els va denunciar el centre i posteriorment les famílies dels tres menors que van ser víctimes del pederasta. El mateix 2016 el Departament d'Ensenyament va suspendre cautelarment el docent.

