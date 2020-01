TV3 demana col·laboració per traduir els seus programes per a un projecte europeu

Ajuda’ns a subtitular els nostres programes en altres idiomes. Arrenquem una prova pilot, emmarcada en el projecte #EasyTV, que permetrà facilitar l’accés de públics de cultures diferents a la televisió en català



👉 https://t.co/Y7lzIHVsq5 pic.twitter.com/pyXr0mzYlR — TV3.cat (@tv3cat) January 15, 2020

Aviam què us sembla aquesta traducció del tuit: "Treballa gratis x nosaltres, tu fas la feina i nosaltres ens en aprofitem sense donar res a canvi. Si no surt bé, no passa res, només ens importa la imatge; la qualitat del producte i els drets del treballador ens importen un rave" — JQ (@Jordiq2) January 15, 2020

No hi ha cap necessitat de recórrer a voluntaris quan teniu a l'abast una impressionant quantitat d'excel·lents professionals que tradueixen del català a qualsevol idioma amb coneixements de les seves varietats dialectals. — Ramon Renedo (@rryanguas) January 15, 2020

Hi ha professionals que es dediquen a això. Si voleu una feina de qualitat i donar bona imatge a la resta del món, contracteu-los. @apticassociacio @Scheherezade_SL — Marta Cervera Areny (@marta_cervera) January 15, 2020

Pagueu traductors. Això de contractar gent professional no us va oi? quan s'ha de parlar de nutrició porteu gent que no es ni nutricionista, quan parleu de temes de ciència ni et dic i ara busqueu voluntaris per fer una cosa que fan els traductors. No sigueu així, cony. — ❄️ Cora ❄️ (@Cora_escribe) January 15, 2020

TV3 ha demanat la col·laboració dels espectadors per subtitular els seus programes a altres llengües, en el marc d'un projecte europeu. I ha rebut una onada de crítiques a les xarxes socials. La televisió pública demana col·laborar voluntàriament -és a dir, sense cobrar- en la correcció de traduccions automàtiques al castellà, anglès, àrab i amazic dels seus programes. La proposta neix perquè la Unió Europea està impulsant una prova pilot d'eines de traducció en línia en què hi participa la CCMA , i la participació voluntària dels espectadors és condició indispesable per formar part del projecte.El projecte EasyTV consisteix a testejar nous sistemes per traduir en línia els continguts audiovisuals i poder oferir una traducció precisa via subtítols. Els voluntaris hauran de fer, bàsicament, de correctors. La seva tasca consistirà a verificar els subtítols generats automàticament per les eines que s'estan provant. Alhora, lingüistes i traductors professionals corregiran les correccions dels voluntaris.Un cop enllestit tot el procés, es publicaran els subtítols i quedaran disponibles per a tothom més enllà del final de la prova pilot, prevista per a finals d'abril. Aleshores es farà una valoració de com ha funcionat la prova i se n'estudiarà la viabilitat.Programes veterans com El foraster i L'ofici de viure, sèries com Com si fos ahir o El crac, i novetats com Crims o El llenguado, que s'estrena aquest dimecres , seran algunes de les produccions que se subtitularan i, per tant, seran accessibles, en diferents idiomes, d'aquí a unes setmanes.La CCMA també ha precisat aque la fase del projecte europeu que requereix la participació ciutadana s'estendrà només unes dues setmanes, i que l'objectiu és només fer el test de l'eina de traducció automàtica. La televisió pública participa en el projecte, que ha rebut finançament de la Unió Europea dins del programa Horizon 2020 de recerca i innovació, juntament amb la UAB, la Politècnica de Madrid i altres sis universitats, empreses i entitats europees.Un cop desfermada la polèmica, TV3 ha recalcat a les xarxes que demanar la participació voluntària de la ciutadania és un dels requisits del projecte europeu, i que lingüistes i traductors professionals, "la feina dels quals és insubstituïble" supervisaran la tasca dels voluntaris. Curar-se en salut, però, no ha estalviat a la Corpo una contundent pluja de crítiques. Són molts els usuaris que, ja en comentaris a la mateixa publicació, retreuen que la crida a col·laborar-hi, pel fet que no es retribuexi els voluntaris.

