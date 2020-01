Pere Soler, un polític al capdavant dels Mossos

Els qui el coneixen bé diuen que Pere Soler se centrava en el discurs polític com a director dels Mossos, i que tenia molta visió estratègica. Va arribar al capdavant de la policia català pocs mesos abans que esclatés tot, el juliol del 2017, després de la crisi de Govern i la dimissió del conseller d'Interior, Jordi Jané, i del responsable dels Mossos, Albert Batlle. Poques hores després, Joaquim Forn, flamant titular d'Interior, anunciava el seu nomenament. El nom de Soler ja estava sobre la taula per substituir Batlle en qualsevol moment, i Jané també el tenia en consideració. Alineat amb el referèndum i amb el mateix discurs polític de Forn, tot i que en un principi no es coneixien gaire, Soler es va convertir en director dels Mossos un mes abans dels atemptats de Barcelona i Cambrils, i quan faltaven menys de tres mesos per l'1-O.El seu nomenament va estar envoltat de polèmica. Soler era un usuari actiu a Twitter i les seves piulades acreditaven el seu independentisme, la voluntat de celebrar el referèndum i la seva oposició frontal als partits espanyolistes. Els partits constitucionalistes van carregar durament contra ell tan bon punt el van fer director de la policia catalana, càrrec que feia setmanes que estava al punt de mira pel paper que tindria en el referèndum. Soler va ocupar la direcció poc més de tres mesos i va ser cessat amb través de l'article 155. Ara, afronta un judici a l'Audiència Nacional acusat de rebel·lió, i la Fiscalia demana per ell onze anys de presó.El ministeri públic sosté que ell i Josep Lluís Trapero van col·laborar per facilitar el referèndum, de manera que els Mossos van "obstruir la tasca" de la policia espanyola, en connivència amb els responsables de les meses electorals. "No deixarem que ningú qüestioni la nostra professionalitat", va dir Soler en l'obertura del curs de l'Institut de Seguretat Pública, pocs dies després de l'1-O. Aquell dia, Trapero va ser ovacionat.Proper a Josep Rull, va ser regidor quan l'exconseller encapçalava el grup convergent a l'Ajuntament de Terrassa. També va tenir relació amb Germà Gordó i va ser ell qui el va nomenar director general d'Institucions Penitenciàries quan estava al capdavant del departament de Justícia, entre 2013 i 2016 durant el govern d'Artur Mas. Amb l'arribada de Puigdemont a la presidència, Soler va ser rellevant per Amand Calderó i es va dedicar a exercir d'advocat a Terrassa. Solvent, socialdemòcrata, culer i molt familiar, l'exdirector de la policia catalana forma part actualment de la direcció del PDECat.

