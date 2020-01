«Això va ser un caos»: parlen els veïns de la Canonja

Veïnes del barri de Torreforta de Tarragona, on es va registrat la primera víctima per l'explosió. Foto: Andreu Merino

Pis de la víctima mortal de Torreforta. Foto: Andreu Merino

El sistema d'alarma instal·lat a la teulada de l'Ajuntament Foto: Andreu Merino

El municipi de la Canonja s'ha despertat aquest matí encara sacsejat per l'explosió aquest dimarts a la tarda a la planta petroquímica Iqoxe , al polígon industrial Entrevies. El poble és el nucli urbà més pròxim a la zona afectada i avui tothom es preguntava el mateix: per què no van sonar les sirenes?En la seva primera compareixença després del sinistre, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va justificar que les alarmes sonores no s'activessin. "Quan s'estava a punt de fer sonar les sirenes s'ha confirmat que no hi havia res nociu a l'aire", va assegurar. Tot i així, Protecció Civil va fer una recomanació de confinament a Tarragona, Salou, Vila-seca, Reus, Constantí, el Morell i la Canonja.Els veïns d'aquest últim municipi no parlaven d'altra cosa aquest dimecres al matí. Al carrer de la Raval, el principal del municipi, tothom explicava com havia viscut l'explosió. La Neus, que treballa en una altra petroquímica -la BASF, molt pròxima a Iqoxe- relata que el terra i els vidres de casa seva van tremolar. "El primer que vaig pensar va ser que havia passat alguna cosa a alguna petroquímica".Quan va sortir al carrer, diu, el panorama era d'incertesa. "Tothom estava histèric i els cotxes circulaven a tota velocitat allunyant-se de la zona", explica. "Hi havia molta por i les sirenes no sonaven", insisteix. Una por accentuada, segons la Neus, per la "desconfiança" que les petroquímiques generen als veïns habitualment. "Jo no vaig saber què passava fins que ho van explicar a la televisió. Va faltar informació i això va ser un caos", assenyala.El mateix diu la María, que després de veure l'explosió des de casa seva va conèixer-ne els detalls a TV3. "Aquí no en sabíem res, i jo vaig optar per quedar-me a casa", recorda. Al seu costat, el Xavier assenteix. "Si no fan sonar les sirenes, almenys un cotxe de Protecció Civil podria circular pel poble amb un megàfon", reclama, alhora que recorda que la gent gran no acostuma a ser usuària de les xarxes socials, via de comunicació que sí que va fer servir Interior.La població de la Canonja està acostumada que les sirenes d'alarma sonin en cas de simulacre. La Julia, que aquest matí prenia un cafè a la terrassa de davant l'Ajuntament, assenyalava el dispositiu sonor situat a la teulada del consistori. "Mira, aquí el tens. El fan sonar per simulacres, i ahir res", es queixa.L'alcalde, Roc Muñoz (PSC), s'ha sumat a la denúncia veïnal i ha assegurat que demanarà explicacions a Protecció Civil i la Generalitat per la decisió de no activar les sirenes. "S'haurien d'haver activat. Això és la forma fàcil i ràpida que tenim per avisar la població, és el protocol i l'entrenament que tenim", ha dit.Al polígon, lògicament, avui al matí tothom estava pendent de les novetats. La majoria dels treballadors d'Iqoxe que esperaven per començar el seu torn, ahir eren a casa seva en el moment de l'explosió. Des de primera hora, un grup nombrós s'ha aplegat a l'accés de la planta, custodiat pels Mossos. "Hem vingut a veure si podem donar un cop de mà amb alguna cosa", deia un d'ells.Just en aquell moment, els empleats eren coneixedors de la mort d'un company seu , que ahir es va donar per desaparegut, i s'han començat a repetir les mostres de condol entre ells. "Només tenim la informació que doneu els mitjans", lamentava un treballador.Els empleats d'altres plantes s'ho miraven des de la distància, mentre discutien entre ells si les mesures de seguretat amb què treballen són suficients o no. "Això es veia a venir", deia un. Un company seu aprofundia en la denúncia, assegurant que a moltes plantes hi ha manca de manteniment i que els empleats no se senten segurs. "Això ha estat una desgràcia, però el dia que una planta d'aquestes peti de veritat, Madrid tindrà platja", etzibava.La primera víctima mortal confirmada va ser la d'un veí del barri de Torreforta de Tarragona, a gairebé tres kilòmetres de distància de la planta d'Iqoxe. L'onada expansiva de l'explosió hauria projectat una planxa metàl·lica d'una tona que ha impactat contra l'edifici d'habitatges on vivia la víctima."Quan vaig sentir l'explosió vaig treure el cap per la finestra i al cap d'una estona vaig veure una bola de foc i sentia un soroll similar al d'un helicòpter", relata la Trini, veïna del bloc sinistrat.En el moment de l'impacte, la Milagros era comprant al supermercat. "Ens vam assabentar del que passava per Whatsapp, i allà tothom diu la seva", afirma. "Ens van deixar abandonats", critica la Susana, una altra veïna del barri. La Trini torna a intervenir, amb voluntat conciliadora. "Potser si haguessin fet servir les alarmes ens hauríem atabalat més", diu, sense convèncer les seves veïnes.Totes dues es fan creus que la planxa disparada per l'explosió sortís disparada a tanta distància i causés la mort d'un home, molt conegut al barri per regentar durant anys una fruiteria. "Ha tingut una mala sort increïble", conclouen.

