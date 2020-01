VÍDEO Els efectes devastadors de l'explosió a la petroquímica de Tarragona, a vista de dron

El cel de Tarragona es va il·luminar per complet aquest dimarts a mitja tarda. L'explosió en una planta de la petroquímica es va fer notar amb força a quilòmetres del nucli de la deflagració. Els mitjans locals han difós avui al migdia imatges aèries de les devastadores conseqüències de l'incident, que ja ha deixat dues víctimes mortals i diversos ferits d'extrema gravetat En el vídeo, gravat amb dron i difós per Canal Reus TV, s'aprecien perfectament els greus danys causats per l'explosió: diversos blocs completament destrossats, parets i sostres ensorrats, deixalles escampades...

