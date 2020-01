La Generalitat diu que la petroquímica de Tarragona no va complir amb els protocols després de l'explosió

Sergi Delgado, subdirector de Protecció Civil, ha remarcat que l'empresa no va seguir els protocols d'informació i per això va costar avaluar la situació. En declaracions a Rac 1, ha reconegut que "hi va haver dificultats per poder fer l'avaluació dels riscos de núvol tòxic", perquè per fer-ho cal tenir la informació del que està passant per part de l'empresa. "Aquesta informació, per diferents circumstàncies, no es va rebre i no es van seguir els protocols. Ens va costar molt fer aquesta avaluació i això va provocar un decalatge", ha indicat.D'altra banda, ha demanat a l'Estat i a les operadores que s'activi ja el sistema d'enviament de missatges als mòbils de la zona afectada en cas d'accident químic, i ha recordat que aquest sistema ja existeix en altres països.Delgado ha insistit que el protocol marca el confinament de la població quan hi ha perill tòxic, i ha reconegut que va existir un cert període de temps en què es va decretar el confinament sense saber encara si realment hi havia aquest risc. "Si no tenim informació davant d'un accident, hem de confinar", ha conclòs. En aquest sentit, ha afegit que és l'empresa qui ha d'enviar immediatament tota la informació, però això no va passar.Per la seva banda, la direcció d'Iqoxe garanteix que es va actuar correctament i es van seguir tots els protocols en l'explosió de la fàbrica química tarragonina, que ha causat dues víctimes mortals i diversos ferits. "Hem estat absolutament coordinats en tot moment amb les autoritats i hem seguit les seves instruccions", ha afirmat el conseller executiu de la companyia, José Luis Morlanes, aquest dimecres al migdia a la seu de l'AEQT a Tarragona, disset hores després de l'incident, del qual encara se'n desconeixen les causes.Sobre el fet que Protecció Civil hagi dit que es va trigar a rebre comunicació per part de l'empresa, Morlanes ha respost que l'accident ja era prou "notori" i que l'empresa no té cap "retret" vers ningú. "Estem convençuts que hem fet les coses bé", ha dit. També ha remarcat que la situació era molt complexa ja que, en un primer moment, no localitzaven cinc treballadors.El màxim directiu de l'empresa ha comparegut davant dels nombrosos mitjans de comunicació per defensar la companyia i assegurar que es van complir tots els protocols de seguretat i d'informació, en relació a un dels accidents més greus dels últims temps a la química tarragonina. José Luis Morlanes ha llegit un comunicat lamentant la pèrdua d'un treballador i que vuit empleats més resultessin ferits, dos dels quals en estat crític. "La nostra prioritat és acompanyar les famílies en aquests moments", ha dit el conseller executiu.Iqoxe ha posat en marxa una investigació interna per esclarir-ne les causes. "Des del primer moment hem ofert la màxima col·laboració als Bombers i a Protecció Civil en els seus treballs, que agraïm profundament, la consciència que tenim és que hem estat absolutament coordinats; estem convençuts que ho hem fet bé i que vam comunicar", ha manifestat Morlanes. "Era un accident notori, era una explosió al parc químic; el dispositiu de Bombers hi va intervenir en qüestió de minuts, hem treballat colze a colze", ha afegit.El tanc d'òxid d'etilè que va explotar tenia una capacitat de 20 tones. L'accident es va produir a les 18.41 hores en una de les quatre plantes de productes de derivats, a la Canonja. Es tracta d'una nova planta, posada en marxa el juny del 2017, i ha funcionat, des d'aleshores, amb "total normalitat", segons Morlanes, visiblement afectat. La direcció ha garantit que, un cop els Bombers finalitzin les tasques d'extinció del tanc dins de la planta que segueix confinada, l'activitat es reprendrà i es mantindran els 120 llocs de treball.La planxa metàl·lica que va impactar contra l'edifici de Torreforta de Tarragona, provocant la mort d'una persona, feia 122 per 165 centímetres, amb un gruix d'uns tres centímetres, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Va sortir projectada per l'onada expansiva des de la indústria de la Canonja que va explotar. Els Bombers han apuntat, a més, que aquesta peça fa aproximadament una tona de pes.Veïns de la zona de Ponent de Tarragona, on l'explosió de la petroquímica ja ha causat dues víctimes mortals , s'expressen atònits després de l'explosió. Asseguren haver presenciat un projectil impactant sobre el bloc de pisos del barri de Torreforta on s'ha produït l'esfondrament.

