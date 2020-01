Com aplicar l'economia circular al teu dia a dia?

L'economia tradicionalment s'havia entès des d'un punt de vista lineal. Extracció de recursos, producció, consum i generació de residus. En els darrers anys, però, ha anat guanyant pes una nova visió més global, la denominada economia circular.L'objectiu és reduir l'entrada de materials i la producció de deixalles, aconseguint tancar els cicles econòmics i ambientals dels recursos. També suposa el manteniment a llarg termini dels valors dels actius i dels materials, així com la pèrdua d'importància de la propietat enfront l'ús. L'auge de l'economia circular va provocar que fos un dels temes de debat a la cimera del canvi climàtic, la COP25 , celebrada recentment a Madrid.L'economia circular suposa una mirada global dels processos, talment com si fossin ecosistemes naturals. Implica les matèries primeres, l'aigua, l'energia i els residus i suposa entendre que qualsevol producte o servei té un cicle de vida complex amb diversos subprocessos.Aquesta mirada ha anat guanyant pes els últims anys. La consciència –i la crisi- ambiental en tenen part de responsabilitat. També l'auge de la innovació combinat amb altres factors com el compromís institucional i la col·laboració entre empreses i administracions.L'economia circular, com la majoria de conceptes relacionats amb el desenvolupament sostenible, té una aplicació global... però també a l'escala més petita. I és que la mateixa visió ecosistèmica es pot aplicar a qualsevol de les nostres llars. Requereix matèries primes –aliments-, energia i aigua, productes, serveis... i genera residus i emissions.Aplicar l'economia circular a casa passa per les històriques tres erres -reduir, reutilitzar i reciclar- a la que s'hi poden afegir el reparar i el canvi d'hàbits de consum., exemples pràctics que demostren que l'economia circular també depèn de tu. Endesa , i la seva matriu Enel, és un exemple d'empresa que ha assumit l'economia circular com a model en la seva transició cap a un negoci sostenible. En aquest sentit, és un element protagonista en el seu Pla estratègic 2019-2021 que tant a nivell global com a l'Estat inclou importants inversions per desenvolupar xarxes de distribució –digitalitzar-les i fer-les més resilients, flexibles i habilitadores de nous serveis-; per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica -que afavoreix la reducció d'emissions- i el desenvolupament de productes que contribueixin a l'eficiència energètica als edificis.La importància de les ciutats en els canvis socials i històrics és innegable. I qualsevol canvi que pugui aturar o, si més no, mitigar l'actual situació d'emergència climàtica ha de tenir les ciutats com a protagonistes. I és que malgrat que només ocupen el 2% de la superfície terrestre, ja concentren el 55% de la població –una xifra que es dispararà els propers anys-, consumeixen el 75% de l'energia, generen el 70% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle així com el 80% del PIB mundial.Com han de ser les ciutats del futur? Institucions, empreses i experts volen que siguin “intel·ligents”. No en va, Barcelona acull un dels salons referents a nivell mundial, l'Smart City Expo World Congress, que el passat novembre va aplegar 700 ciutats, més de 1.000 expositors i uns 400 ponents.Però el concepte d'smart city pot quedar curt? A Endesa considen que sí. De fet, per afrontar el futur de les ciutats prefereixen utilitzar el concepte de ciutat circular, per ser una mirada més global que vagi més enllà del vector tecnològic. L'Smart City Expo World Congress va palesar que les ciutats del futur seran electrificades o no seran . De fet, per la companyia el concepte de ciutats circulars en l'àmbit energètic, a banda de l'electrificació, passa per l'ús de fons renovables, l'eficiència, les tecnologies innovadores i la digitalització de la xarxa i noves tecnologies.

