Pinten la bandera espanyola a la seu d'ERC Solsona i pengen un cap de porc a la porta

El porc penjat a la porta. Foto: ACN

Uns desconeguts han pintat la bandera espanyola a l'accés de la seu d'ERC a Solsona i han penjat un cap de porc de broma a la porta d'entrada. A més, també han enganxat un cartell on s'hi pot llegir "No heu après res de la història". La policia local ha enxampat dues persones, que serien els autors materials dels fets.La protesta arriba després que l'abstenció d'ERC, que ha permès investir Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. En una piulada a Twitter, el CDR Solsonès s'ha desmarcat de l'acció, tot i que defensen la protesta, la crítica política i la llibertat d'expressió.

