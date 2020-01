​Facua demana a l'Estat que prohibeixi pagar amb targetes de crèdit a les cases d'apostes

Facua reclama al ministre de Consum, Alberto Garzón, que prohibeixi l'ús de targetes de crèdit per realitzar apostes tant en línia com en establiments físics. Segons l'organització, aquesta mesura ajudaria a lluitar contra la ludopatia, una xacra que "en els últims anys no para d'augmentar", especialment en col·lectius vulnerables com joves i adolescents.L'associació valora de forma positiva la intenció de PSOE i Unides Podem per impulsar la unificació de criteris entre les comunitats autònomes pel que fa a la limitació de l'horari a les cases d'apostes, impedint que els locals puguin obrir abans de les deu de la nit o instal·lar-se prop dels centres escolars. però insta el govern espanyol a anar més enllà en el text de la Llei de Joc i prohibir l'endeutament dels consumidors a l'apostar uns diners que no tenen gràcies a les targetes de crèdit.

