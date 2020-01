VÍDEO García-Margallo, enxampat fent una migdiada al Parlament Europeu

La migdiada de Margallo al Parlament Europeu. pic.twitter.com/wOJVmfskUg — Miquel Strubell fill 🎗🌊 (@miquelstrubell) January 14, 2020

El debut de Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats ha centrat el focus mediàtic en el Parlament Europeu aquests darrers dies. Més enllà de les primeres intervencions dels dos electes de JxCat i les reivindicacions per l'alliberament d'Oriol Junqueras , en les últimes hores també ha estat protagonista José Manuel García-Margallo.L'exministre espanyol, però, no ho ha estat per una intervenció a l'Eurocambra, sinó més aviat per tot el contrari. En el transcurs del ple d'aquest dimarts i durant la intervenció de l'eurodiputat que seu just davant seu a la cambra, Margallo apareix gairebé en primer pla amb els ulls tancats i el cap arrepenjat sobre la mà esquerra.El vídeo, que podeu veure a continuació, s'ha fet molt viral a la xarxa i acumula milers de reaccions i comparticions.

