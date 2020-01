El taxi convoca noves mobilitzacions pel Mobile

🔴 ÚLTIMA HORA



Buenas tardes



Desde Élite Taxi Barcelona os dejamos la nota de prensa con toda la información de las movilizaciones que vamos a realizar desde el sector del taxi del AMB a partir de éste proximo mes de Febrero.



Mucha atención por favor !!!



Gracias pic.twitter.com/fYFc0zcD51 — Elite Taxi Bcn #1Vtc30Taxis (@Elite_TaxiBcn) January 14, 2020

El sector del taxi es prepara per noves mobilitzacions de cara al Mobile World Congress (MWC). Aquest dimarts, l'associació Élite Taxi Barcelona ha sol·licitat els permisos a les autoritats competents per convocar manifestacions i marxes lentes entre el 23 i el 27 de febrer, dates en què se celebrarà el congrés.A través de Twitter, el col·lectiu ha informat que convocarà marxes lentes a partir de les 8.00h entre la terminal 1 de l'Aeroport del Prat i la Plaça Espanya. Les protestes duraran cinc hores i es convocaran cada dia.En declaracions a Europa Press, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat que aquest tràmit busca "cobrir les espatlles" al sector. La decisió d'efectuar aquest tràmit arriba després que Álvarez rebés una sanció de 8.000 euros per les protestes del taxi que es van celebrar el gener de 2019, quan els conductors van bloquejar la Gran Via de Barcelona durant diversos dies. Taxistes i administracions es reuniran el pròxim dimarts 21 de gener per veure si acosten posicions que evitin una nova onada de protestes a la capital catalana.Des d'Élite Taxi, reclamen que la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) apliquin la normativa aprovada l'any passat per regular l'activitat dels vehicles que treballen sota una llicència VTC (les que utilitzen plataformes com Uber o Cabify).A través d'un comunicat, el portaveu d'Élite Taxi ja ha assegurat que no pensa pagar "ni un duro" per la multa i ha explicat recorrerà "fins a les últimes conseqüències" a una sanció que considera "injusta". "Jo no sóc el responsable que 5.000 taxistes dormissin a la Gran Via; jo tan sols decideixo per mi mateix", ha justificat.A banda, ha acusat la Generalitat de "posar llenya al foc" en un context de negociacions.Álvarez ha avisat que "la cosa està molt calenta" i espera que a la reunió del pròxim dimarts s'ofereixin suficients garanties que els vehicles VTC compleixin amb les normatives aprovades.Álvarez ha rebut mostres de suport per part de diputats al Parlament de Catalunya com Lucas Ferro, d'En Comú Podem, que ha criticat el paper de la Generalitat. "No s'hi val en denunciar dilluns la judicialització dels conflictes i, al dia següent, perseguir activistes sindicals que es manifesten en defensa del seu treball", ha escrit Ferro a Twitter.

