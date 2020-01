Torra creu que hi haurà eleccions a Catalunya si la inhabilitació és ferma

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha sostingut aquest dimecres que si una sentència ferma de Tribunal Suprem l'inhabilita com a president i el Parlament acata aquesta sentència "hauria eleccions", tot i que ell ha defensat que esperarà que la cambra es pronunciï a l'respecte ."Si el Parlament de Catalunya arribés a aquest moment de desautoritzar-me, segurament estaríem uns mesos en funcions i hi hauria eleccions", ha explicat en una entrevista a Ràdio 4 Malgrat que la llei de Presidència de la Generalitat estableix que el president de Parlament ha de proposar un nou president de l'Executiu en el termini de 10 dies en cas de condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics, Torra ha subratllat que exigiria el pronunciament de la cambra sobre el seu cessament: "Jo seguiria demanant que el Parlament es pronunciés i acataria el que digués al Parlament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor