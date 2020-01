Una plaga de conills arrasa la fruita del Segrià

La fruita dolça del Segrià té un nou problema. A la crisi de preus que pateix el sector se li ha sumat ara una plaga de conills no autòctons que estan arrasant els arbres fruiters de municipis com Aitona, Seròs, Soses, Alcarràs o Massalcoreig. La raça de conill que "pentina" els camps lleidatans és més agressiva que l’autòctona, la qual cosa suposa un autèntic malson pels pagesos del territori, que insten l’adminstració a prendre mesures per resoldre aquesta situació que, diuen, fa temps que dura.Dos pagesos expliquen a aquest diari que els animals “assalten”els arbres per a rossegar-los, i apunten que s’han de col·locar proteccions més gruixudes per combatre els conills, que des de fa uns cinc anys apareixen pel Segrià i arrasen les finques.Expliquen també que s’han donat casos de pagesos que han hagut d’abandonar algunes propietats per culpa dels animals, que han matat desenes d’arbres. En aquest sentit, des del sindicat Asaja s’indica que una de les solucions passa per fer batudes que facin possible l’eliminació de la població de conills així com també es reclamen mesures compensatòries per aquells pagesos que han perdut cultius. El president del sindicat, Pere Roqué, recorda que la problemàtica dels conills se suma a les afectacions de preus i insta la Generalitat a actuar.Des del Departament d'Agricultura s'assegura que en els propers dies es reprendran les batudes nocturnes (que realitzaran els Agents Rurals) per eliminar part de la població de conills, alhora que s'apunta que s'organitzarà una reunió amb tots els sindicats agraris i la Federació de Caça per tal d'abordar el pla sobre el control de l'espècie.

