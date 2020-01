L'IPC puja quatre dècimes al desembre a Catalunya i se situa en el 0,9%

L'Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya va pujar quatre dècimes al desembre i es va situar en el 0,9%, segons ha informat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Així, la taxa es manté per sota de l'1%, però registra un repunt en relació amb els darrers mesos.La taxa també es va incrementar al conjunt d'Espanya al desembre, fins a situar-se al 0,8%, quatre dècimes més que en el mes anterior. La pujada de l'IPC s'explica principalment per l'increment en el preu dels carburants. En canvi, l'electricitat baixa, quan el 2018 va pujar.Per demarcacions, l'IPC va pujar fins a sis dècimes a Tarragona i l'Ebre fins, al 0,5%; cinc dècimes a Girona, fins al 0,9%, i cinc dècimes a les comarques de Lleida fins a l'1,2%. En el cas de les comarques de Barcelona, la taxa puja tres dècimes, fins al 0,9%.A Catalunya els augments més destacats en la variació mensual s'han donat a oci i cultura (+2,6%) i transport (+0,7%). En canvi, destaca el descens de l'1% en habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles i del 0,8% en roba i caçat. Els carburants pugen un 0,7%.En la comparativa interanual, destaca l'augment del 3,5% en transport, el 2,2% en restaurants i hotels i del 2,1% en aliments i begudes no alcohòliques. En canvi, baixen els preus en habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (-4,3%).Pel que fa al conjunt de l'Estat, la taxa anual de l'IPC va pujar a totes les comunitats. Els increments més destacats es van produir a les Illes Balears, amb una pujada de sis dècimes, fins a l'1%, i a Castella La Manxa, amb el mateix increment fins al 0,9%.Per grups, els preus relacionats amb els carburants van pujar un 1%, el transport aeri un 8% i els paquets turístics un 10,9% mensual. En canvi, les fruites van baixar un 4,3%, l'electricitat ho va fer un 5%, el calçat un 1% i les joguines un 2%.

