Puigcerdà buida l'estany per treure'n carpes i altres especies exòtiques invasores

La regidora Marta Rufiandis amb un dels efectius dels Agents Rurals a tocar de l'estany. Foto: ACN.

La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Puigcerdà, Marta Rufiandis, ha explicat que, darrerament, l'aigua de l'estany estava "molt bruta i molt contaminada". En aquest sentit, ha recordat que aquest va ser el motiu principal pel qual l'estiu passat es va decidir suspendre la prova ludicoesportiva de la travessa del llac. A més, ha assegurat que una part del problema radica en la proliferació de carpes que, a més, afecten l'ecosistema de les truites de riu.Per la seva banda, l'agent major de fauna, caça, pesca i producció d'animals de la Cerdanya, Èric Gras, que forma part dels Agents Rurals, ha detallat que l'actuació permetrà fer una valoració de la diversitat d'espècies de peixos que hi ha a l'estany, amb l'objectiu de reintroduir només les que en són autòctones. Mentre, en el cas de les exòtiques i invasores, es durà a terme la gestió que correspon segons la normativa vigent i el volum que se n'acabi trobant.Gras també ha dit que per a poder fer aquesta identificació i avaluació, es durà a terme la pesca elèctrica dels peixos, pràctica que permet capturar-los sense que això comporti cap efecte lesiu per a ells. Finalment, ha explicat que és possible que les carpes hagin estat introduïdes per l'home i que es tracta d'una espècie que s'adapta molt ràpidament a aigües tranquil·les com les de l'estany.