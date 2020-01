Les ordres contradictòries que van generar incertesa als municipis afectats per l'explosió de Tarragona

La greu explosió que va tenir lloc aquest dimarts a la petroquímica de Tarragona, i que ja ha deixat dos morts i vuit ferits , va desfermar inquietud entre els veïns dels municipis afectats que van rebre ordres contradictòries, segons ha admès el mateix alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.El batlle ha reconegut que en aquells moments d'incertesa per la recent deflagració va haver-hi "alguna ordre contradictòria" a la ciutadania sobre si s'havia de confinar, o no, arran de l'explosió a l'empresa IQOXE de la Canonja.Minuts després de la deflagració per les xarxes socials es va decretar el confinament a diferents municipis. Segons la versió oficial facilitada per Interior i Bombers, i avalada per Ricomà, es tractava d'un confinament "preventiu", i que les sirenes de risc químic no van sonar perquè instants abans d'activar-se ha arribat un informe de Bombers que apuntava que no hi havia toxicitat. L'alcalde assegura "és molt difícil" donar una "informació veraç" a la ciutadania en poc temps i va qualificar d'"espectacular" la coordinació dels cossos d'emergències.Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que el confinament que s'ha recomanat a la població arran de l'explosió a l'empresa IQOXE de la Canonja, al polígon químic de Tarragona, ha estat "preventiu". Segons la versió oficial exposada pel titular d'Interior s'ha advertit la població per les xarxes socials però no mitjançant les sirenes de risc químic perquè "quan s'ha decidit fer sonar les sirenes, en aquell moment, segons abans, ha arribat l'informe de Bombers" que analitza la qualitat de l'aire i que apuntava que no es requeria el confinament.En una compareixença unes tres hores després de la deflagració, Buch va assegurar que es podia "sortir al carrer i respirar amb tranquil·litat", però que recomanava a la gent que es quedés a casa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor