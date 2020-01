La Generalitat aprova el primer permís penitenciari a Sànchez i Cuixart

El servei de classificació, que forma part del Departament de Justícia, ha resolt favorablement la proposta de permís de 48 hores formulada per la junta de tractament de la presó de Lledoners per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que ahir van complir una quarta part de la condemna de nou anys per sedició. D'aquesta manera, els Jordis podran sortir de permís per primer cop, però la Generalitat no farà públic quins dies per tal de protegir la seva intimitat. El permís penitenciari podria ser recorregut per la Fiscalia al jutjat de vigilància penitenciària.La setmana passada, Jordi Pina, advocat de Sànchez, va demanar respecte i comprensió als ciutadans perquè el líder de la Crida aprofitarà els primers dies de permís per estar amb la seva família, i preveu deixar al marge la seva activitat política. Pel que fa a Cuixart, el líder d'Òmnium insisteix que s'acollirà als permisos penitenciaris però no als programes de reinserció, perquè no es penedeix de res ni reconeix la pena que se l'ha imposat. Els permisos penitenciaris, especifiquen fonts d'Òmnium, són un dret dels interns i en cap cas suposen un privilegi.Al llarg d'aquest any també hi podran demanar permisos Joaquim Forn (el 16 de juny) i Josep Rull (el 2 d'octubre). Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva i Jordi Turull hauran d'esperar al 2021, que serà quan compliran una quarta part de la condemna.La Generalitat va ratificar la setmana passada la classificació de segon grau i això obre la porta als permisos per sortir de la presó un cop complerta una quarta part de la condemna, i a l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que forma part del programa de tractament individualitzat que tindran els líders independentistes empresonats.Fonts jurídiques d'ERC consultades perexpliquen que estan preparant la documentació necessària per facilitar-la a les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses de cara la primera setmana de febrer. En concret, es presentaran ofertes de feina per argumentar que els presos d'ERC poden sortir dels centres penitenciaris per treballar. La decisió es podria materialitzar la primera setmana de març. La defensa de Quim Forn també aposta per aquesta via, segons ha informat TV3. L'article 100.2 combina elements del segon i el tercer gran i la decisió serà dels centres en el marc del programa de tractament de cada pres.En el cas de Carme Forcadell la qüestió és diferent, perquè ella està jubilada i no pot sortir per treballar. En el seu cas, la defensa preveu argumentar que surti de Mas d'Enric per cuidar la seva mare. De fet, l'expresidenta del Parlament és en aquest centre penitenciari per estar més a prop d'ella. Pel que fa a Dolors Bassa, la seva defensa valora també la possibilitat de recórrer el segon grau al jutjat de vigilància penitenciària per mirar d'aconseguir el tercer, però la decisió encara no està presa.

