Com s'expliquen els dos «projectils amb flames» que van sobrevolar ahir el Prat de Llobregat?

La piulada esborrada del Consorci del Delta del Llobregat.

Dos avions a diferents alçades volant en la mateixa direcció. L'estela de condensació il.luminada pel sol a la posta li dóna el color vermell fosc. Un efecte similar a aquests cirrus uncinus a la posta de Sol pic.twitter.com/Y7JZMSk25l — Tomàs Molina (@TomasMolinaB) January 15, 2020

El consorci del Delta del Llobregat ha publicat -i després esborrat- aquest dimecres al matí quatre fotografies de dos "projectils amb flames" que haurien sobrevolat "a gran alçada" el Prat de Llobregat en "direcció sud" ahir a les sis de la tarda. La publicació, que de ben segur no hagués generat tant de rebombori si no fos perquè l' explosió a la petroquímica de Tarragona és la notícia més rellevant de les últimes hores, ha aixecat molta polseguera a la xarxa.Les imatges han motivat tota mena d'especulacions i teories per part dels usuaris de Twitter. El fet que s'apuntés que els suposats projectils es desplaçaven en "direcció sud" -cap al Camp de Tarragona- ha fomentat la conspiració. Ara bé, Tomàs Molina ha intervingut per aportar una explicació raonable a l'efecte òptic de les fotografies.Tal com ha detallat el mediàtic meteoròleg de TV3, els dos "projectils" serien dos avions volant en la mateixa direcció en diferents alçades. Les "flames" serien l'estela de condensació que sempre deixen els aparells il·luminada amb el to taronja-vermellós habitual de la posta de sol. L'efecte seria similar, tal com explica -i aporta una imatge per exemplificar-ho- Molina, a uns "cirrus uncinus" de les últimes hores de llum del dia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor