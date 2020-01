​Els tres acusats de tirotejar l'alcalde de Polop neguen haver comès el crim

Els tres acusats d'haver provocat la mort a trets el 2007 de l'alcalde de Polop (la Marina Baixa), Alejandro Ponsoda, han negat aquest dimarts ser els autors materials del crim. Un d'ells, Raúl Montero, ha assegurat que va inculpar els altres dos "sota pressió policial i amenaces de tot tipus", mentre que els seus companys de banqueta han afirmat que el dia dels fets esta en a Sueca a casa d'un amic.En aquest judici s'asseuen a la banqueta els tres acusats de l'assassinat, Raúl Montero, Robert Franek i Radim Rwkowski, així com l'exregidor d'Urbanisme, successor de Ponsoda i considerat el principal instigador de l'assassinat, Juan Cano; l'empresari Salvador García Ros i els dos responsables del prostíbul Mesalina de Finestrat, on suposadament es va fer el crim, Pedro Hermosilla i Ariel Alberto Gatto.L'assassinat va tenir lloc el 19 d'octubre de 2007, a les 21.20 hores, quan segons la investigació, els suposats autors materials van presentar-se al domicili de POnsoa, a Xirles, i li van disparar tres trets a través de la finestra del seu vehicle.Montero, que ha negat l'existència d'una reunió amb Ros, Gatto i Hermosilla, ha assegurat que no va conèixer Juan Cano fins que no li van ensenyar una foto als interrogatoris. A més, ha explicat que les declaracions al jutjat de la Vila Joiosa, les va realitzar "sota el síndrome d'abstinència de cocaïna i amb la pressió de tenir una petició de presó de deu anys per una causa anterior per tinença il·lícita d'armes".

