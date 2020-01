Torra cita partits i entitats independentistes per tenir més «força» davant Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha citat per aquesta tarda a les 16.30 a Palau els responsables de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, la CUP, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural per tal de preparar la futura negociació amb Pedro Sánchez. Es tracta, segons ha detallat Torra en una entrevista a Ràdio 4, de consensuar els "pilars" de la proposta catalana davant Pedro Sánchez i, d'aquesta manera, tenir "moltíssima més força" a l'hora da negociar amb l'Estat.A la trobada, que només inclou formacions independentistes -els comuns n'han estat exclosos malgrat les demandes d'ERC-, Torra hi estarà acompanyat pel vicepresident Pere Aragonès i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. El president defensa sempre en públic que els principis que regiran la negociació amb l'Estat són l'exercici de l'autodeterminació a través d'un referèndum , la fi de la repressió i l'amnistia als líders independentistes condemnats per sedició al Tribunal Suprem La mesa de diàleg institucional pactada per ERC i PSOE, primer rebutjada per Torra però després assumida pel president, hauria d'arrencar com a molt tard la setmana vinent, si es compleixen els terminis acordats entre republicans i socialistes. El calendari, però, es pot allargar perquè el líder independentista ha recalcat que els termes de la taula de negociació han de ser concretades entre ell mateix i Sánchez, amb qui es reunirà aviat. El líder del PSOE va indicar ahir que estaria "encantat" de citar-se amb Torra "el més aviat possible", rehabilitant-lo així com a interlocutor vàlid.ERC, segons es consigna en un document avançat per l'ACN i al qual ha tingut accés, defensa la mesa de negociació que ha pactat amb el PSOE. "No s'ha resolt res, està tot per fer, però tenim un escenari per a intentar-ho. Ara, cal omplir de contingut aquesta mesa i iniciar una negociació que ha de ser volgudament complementària i coordinada amb la mobilització ciutadana, amb l'enfortiment i treball de les institucions catalanes, així com amb la recerca de complicitats a nivell internacional", ressalten els republicans, partidaris d'autodeterminació i amnistia.Pel que fa a JxCat, aquesta setmana han registrat al Parlament una moció que reclama la figura d'un mediador internacional que vetlli per l'entesa amb l'Estat . Es tracta d'un text que la formació de Carles Puigdemont i Torra va retirar de la cambra a petició d'ERC, que a canvi li va cedir els senadors necessaris per tal de fer grup propi.Sánchez, que va reunir ahir per primera vegada el nou consell de ministres, va assegurar que qualsevol entesa amb Catalunya ha d'estar emmarcada en la Constitució. També va recalcar que, si hi ha una consulta ciutadana sobre el contingut de la negociació, ha se ser sempre "sobre un acord". Els dos presidents van parlar la setmana passada per telèfon durant set minuts , i ahir van estar en contacte per l'explosió d'una planta petroquímica a Tarragona que ja ha causat dos morts i diversos ferits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor